World Pizza Day, 5 scene tratte dai film per celebrare la giornata mondiale della pizza

Il 17 gennaio si celebrea il World Pizza Day, la giornata mondiale della pizza, uno dei piatti più amati, simbolo dell'Italia nel mondo e molto spesso protagonista nei film di scene diventate memorabili. Per celebrare questa giornate, vi raccontiamo 5 scene iconiche di film con protagonista la pizza.

World Pizza Day, da L'oro di Napoli a Spider-Man 2 per celebrare questa giornata

Se parliamo di pizza, allora, non possiamo non parlare della sua patria d'origine: Napoli. Perciò, il primo film che vi proponiamo in cui la pizza diviene protagonista in una scena è L'oro di Napoli di Vittorio De Sica. Film a episodi del 1954, nel secondo di questi Pizze a credito, Sophia (Sophia Loren) gestisce con suo marito una pizzeria a Materdei, storico quartiere della città di Napoli. In una delle scene più note del film, il regista ha mostrato la preparazione della tipica pizza fritta napoletana e su quanto sia particolarmente apprezzata dai napoletani, siano essi marescialli, prelati, avvocati o gente del popolo.

Alla pizza è dedicato anche il film d'animazione Totò Sapore e la magica storia della pizza, pellicola del 2003 realizzata da Enzo D'Alò e dallo studio Lanterna Magica. Al centro della storia, ambientata nella Napoli del '700, il giovane Totò Sapore è un cantastorie che con la sua musica allevia la fame dei più poveri, facendo immaginare ricchi pranzi che saziano mente e stomaco. Il ragazzo ha però il sogno di diventare cuoco e con l'aiuto di quattro pentole magiche arriverà a diventare il cuoco personale della famiglia reale. Ma, Totò non ha fatto i conti con la Strega Vesuvia, originaria proprietaria delle pentole, decisa a mettergli i bastoni tra le ruote. Per sconfiggerla, Totò arriverà a cucinare un nuovo piatto, qualcosa di magico e mai visto prima: la pizza.

Ed è sempre a Napoli che Julia Roberts, nella storica pizzeria Da Michele, ha gustato la pizza, come mostra nella pellicola Mangia Prega Ama di Ryan Murphy. Nella scena ambientata nella pizzeria, Elizabeth (interpretata dalla Roberts) ammette di amare alla follia la pizza e alla sua amica Sofi (Tuva Novotny)che, invece, è preda dei sensi di colpa per essere ingrassata, rivela che non ha più intenzione di non godersi un pasto, soprattutto se è una pizza a Napoli - "è un imperativo morale mangiarla". Più iconica di così.

La pizza non è però soltanto un piatto davanti al quale ci si riunisce, ma che può anche scatenare violente liti, come quella per l'ultima fetta. Ne sa qualcosa il protagonista di Mamma, ho perso l'aereo, Kevin McCallister (Macaulay Culkin), bambino di 9 anni, dimenticato per sbaglio a casa dai genitori durante le vacanze di Natale e bullizzato continuamente dal fratello più grande, Buzz. Proprio con quest'ultimo, Kevin ha un brusco litigio, che si concluderà con una punizione per lui per aver rovinato la cena di famiglia prima della partenza per Parigi. Il motivo della lite? Kevin adora la pizza al formaggio e il fratello Buzz lo sa benissimo, tanto che per tormentarlo ha divorato fino all'ultima fetta quella ordinata per la cena con i parenti.

E, infine, quanti fattorini abbiamo visto, negli anni e in diverse pellicole, fare i salti mortali per consegnare in tempo le pizze ordinate dai clienti? Ebbene, c'è qualcuno che i salti mortali li ha compiuti davvero e che ha consegnato la pizza in maniera davvero originale: stiamo parlando di Peter Parker/Spider-Man in Spider-Man 2, film diretto da Sam Raimi. Il giovane Peter Parker (Tobey Maguire), infatti, è noto per la sua doppia vita da foto reporter e supereroe, ma per un periodo di tempo, per sbarcare il lunario, ha anche svolto il lavoro di fattorino delle pizze, arrivando a consegnarle vestito come il suo alter-ego pur di farle arrivare in tempo, come il suo datore di lavoro Mr. Aziz gli ha chiesto.