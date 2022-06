Vorreste essere su un'isola deserta? Vi ci portiamo noi con questi film in streaming

News Cinema

Oggi vi proponiamo cinque film in streaming in cui i protagonisti sono confinati su un'isola deserta. Titoli vacanzieri? Non proprio...

L’estate è decisamente arrivata, con le sue temperature elevate e il desiderio di vacanza. Quanti di voi, invece di spiagge affollate e rumorose, vorrebbero invece trascorrere un paio di settimane sulla classica isola deserta? Noi di Comingsoon.it abbiamo tentato di accontentarvi, almeno a livello cinematografico, con i nostri soliti cinque film in streaming. Attenzione però, non sono tutte rose e fiori, anzi…Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati su un’isola deserta

Il Signore delle mosche

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto

Laguna blu

Sei giorni, sette notti

Cast Away

Il Signore delle mosche (1963)

Il capolavoro diretto da Peter Brook negli anni ‘60 è ancora oggi uno studio sulla psicologia sociale di rara potenza espressiva. Tratto dall’opera letteraria di William Golding, Il Signore delle mosche è un vero e proprio horror dell’anima e della mente che ha ispirato molta letteratura e cinema a venire. Il gruppo di bambini che ricostruisce una società primordiale e violentissima sull’isola deserta è la rappresentazione devastante dei lati oscuri della natura umana. Ipnotico e terrificante. Disponibile su Amazon Prime Video.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974)

Il film forse più famoso della grande e indimenticata Lina Wertmüller adopera l’escamotage dell’isola deserta per una commedia satirica sull’Italia dei padroni e quella dei servi. Giancarlo Giannini e Mariangela Melato sono semplicemente impagabili. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto possiede momenti di ilarità strepitosi e interpretazioni vorticose per un classico della commedia anni ‘70. Impareggiabile. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Laguna blu (1980)

Il melodramma romantico diretto da Randal Keisler vede protagonisti malinconici e iconici Brooke Shields e Christopher Atkins. Magnificamente fotografato dall’immenso Nestor Almendros, Laguna blu è diventato immediatamente un cult-movie generazionale, un film difficile da catalogare, complesso nelle significazioni e in alcuni tratti anche disturbante. Ambientazione stupenda per una storia di ritorno alla vita - ricostruita da zero - di bellezza estetica indiscutibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix.

Sei giorni, sette notti (1998)

Se a dirigere una commedia c’è Ivan Reitman, si può essere sicuri che ci si divertirà. Certo, Sei giorni, sette notti non è il suo miglior lungometraggio, neppure alla lontana, ma questo non significa che non funzioni sotto molti punti di vista. Anne Heche e un Harrison Ford al massimo della sua prestanza fisica sono protagonisti, con un cast di supporto brioso su cui spicca una Allison Janney alle prime apparizioni. Da vedere in spensieratezza, un prodotto frivolo e appagante. Nulla più. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Cast Away (2000)

Cast Away: Il Trailer Ufficiale del Film

Ecco infine il capolavoro della cinquina. Il dramma diretto da Robert Zemeckis con protagonista assoluto Tom Hanks racconta la solitudine umana come nessun altro film, ma insieme anche la forza di volontà e il valore della stessa. Semplicemente una delle migliori prove d’attore della storia del cinema per un film sconvolgente, che ti fa piangere anche soltanto con un’inquadratura. Con una scena di addio straziante e iconica e un finale aperto che ti rimette in pace col mondo. Cast Away è un capolavoro. Lasciatecelo scrivere di nuovo: capolavoro. Disponibile su akuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.