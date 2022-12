Voglia di musical durante le feste? Questi i migliori film in streaming degli ultimi anni

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che rappresentano il meglio della produzione musical hollywoodiana contemporanea.

Se durante le imminenti feste natalizie avrete voglia di musical senza necessariamente rivedere i classici, eccovi cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano il meglio che il genere - in particolare Hollywood - ha proposto negli ultimi anni. Buona lettura.

I migliori musical in streaming degli ultimi anni

Il fantasma dell’opera

Rock of Ages

La La Land

The Greatest Showman

West Side Story

Il fantasma dell’opera (2004)

Un cineasta eclettico ma ondivago come il compianto Joel Schumacher tira fuori un musical vibrante dal classico di Andrew Lloyd Webber. Il fantasma dell’opera vede protagonisti una dolcissima e sensuale Emmy Rossum, accompagnata dal sempre efficace Patrick Wilson e da un Gerard Butler sorprendente e carismatico. Momenti di ottimo cinema per un film spavaldo e ottimamente confezionato. Difficile non apprezzare. Disponibile su Apple Itunes.

Rock of Ages (2012)

Rock of Ages: Il nuovo trailer italiano

I classici dell’hard-rock anni ‘80 rivisitati con vigore ma anche libertà spensieratezza da un gruppo di attori in stato di grazia. Il cameo di Tom Cruise come leggenda del rock è semplicemente strepitoso, è indubbiamente lui a impreziosire Rock of Ages e renderlo un musical degno di essere visto con sguardo preconcetto. Ci si diverte molto, con leggerezza e un pizzico di goliardia iconoclasta. Nel cast anche Bryan Cranston e Julianne Hough. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La La Land (2016)

La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD

Il musical romantico che ha fatto innamorare milioni di spettatori, e con pienissimo merito. Damien Chazelle dimostra di aver studiato tutti i grandi film di questo genere e il ripropone con freschezza e visione personale. Il resto lo fanno Emma Stone e Ryan Gosling, magnifici e dolenti protagonisti di La La Land, aperto da una magnifica sequenza e chiuso da un finale struggente. Ma la sequenza del ballo a due sulle hills è il cuore del film. Sei premi Oscar tra cui miglior regia e attrice protagonista. Imperdibile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

La vicenda dell’inventore del circo (e del concetto contemporaneo di showbusiness) P.T. Barnum viene raccontata in un musical vibrante e scatenato, che vede protagonista un ottimo Hugh Jackman e come contorno splendido Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron e una Zendaya al folgorante esordio. The Greatest Showman contiene canzoni destinate a rimanere nella storia e alcune scene di forza cinematografica indiscutibile. Noi sinceramente lo amiamo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

West Side Story (2021)

West Side Story: Ariana DeBose e il commento di Steven Spielberg - HD

Steven Spielberg rivisita il classico del 1961 rispettandolo nelle coordinate estetiche e insieme reinterpretando a modo proprio. Il suo West Side Story è grande cinema, classico e al tempo stesso contemporaneo. Dalla sequenza d’apertura alle scene di coreografia al centro del film, i momenti di musical sono da incorniciare. Sette nomination all’Oscar tra cui miglior film e regia, a vincere è Ariana DeBose come non protagonista. Film bellissimo, contemporaneo e poderoso da vivere. Insomma, Steven Spielberg…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.