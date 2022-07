Tutti a bordo vasca! I film in streaming che contengono scene celebri ambientate in piscina

News Cinema

In questa lista di film in streaming troverete classici ma anche alcune "chicche" cinefile meno conosciute...

Chiudiamo la caldissima settimana di film in streaming proponendo ai nostri lettori alcune delle più famose sequenze ambientate in una piscina. Abbiamo lasciato fuori, ma assolutamente non per demerito, il terrificante finale di Lasciami entrare, un horror di spessore che vi consigliamo comunque di vedere o rivedere, in caso non l’abbiate ancora fatto. per il resto, come sempre, buona lettura.

Cinque film in streaming che contengono scene famose girare in piscina

Viale del tramonto

Il laureato

Poltergeist - Demoniache presenze

Sexy Beast - L’ultimo colpo della bestia

C’era una volta…a Hollywood

Viale del tramonto (1950)

Partiamo con la sequenza della piscina più famosa e riuscita della storia del cinema, ovvero quella da cui il cadavere di William Holden racconta la sua storia in un lungo flashback. Con questo artificio narrativo Billy Wilder e Charles Brackett fanno di Viale del tramonto un film senza precedenti, uno schiaffo impossibile da dimenticare al cinismo della Hollywood degli studios. Gloria Swanson ed Eric Von Stroheim sono coprotagonisti di questo melodramma con tinte horror che scrive una pagina imprescindibile di storia del cinema. Uno dei migliori film di sempre, senza alcun dubbio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il laureato (1967)

Il genio di Mike Nichols adopera le scene in piscina in cui Dustin Hoffman si bea del dolce far nulla per raccontare lo smarrimento esistenziale di una generazione. Partendo da questo vuoto Il laureato costruisce una commedia drammatica di spessore sulfureo, dove nessun personaggio è innocente e tutti partecipano all’ipocrisia di una classe borghese ormai amorale. Finale da leggenda, esaltante e deprimente allo stesso tempo. Anne Bancroft dipinge il più grande villain degli anni ‘60, una suocera annoiata e parassita. Personaggio geniale. Oscar per la regia, per un film acuto e tristissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Poltergeist - Demoniache presenze (1982)

L’horror di culto diretto da Tobe Hooper - ma finito da Steven Spielberg a causa dei dissapori col regista - propone una scena in piscina che definire terrificante è davvero poco. Poltergeist - Demoniache presenze possiede un plot elementare sfruttato alla perfezione da attori e ambientazione, trasformandosi in un successo di pubblico destinato a rimanere. Fantasmi, scheletri, effetti speciali all’avanguardia. Il lato oscuro della visione spielberghiana degli anni ‘80…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sexy Beast - L’ultimo colpo della bestia (2000)

Altro cult-movie per pochi appassionati cinefili, che impone alla grande il protagonista Ray Winstone e il regista Jonathan Glazer (peccato che poi non si riproporrà a questi livelli). Sexy Beast - L’ultimo colpo della bestia è un crime-movie assurdo e a tratti rarefatto, dove il non-senso serve alla trama almeno quanto la logica. Ben Kingsley cattivissimo e accaldato a completare un cast effervescente. Che spasso di film, una bizzarria d’autore da incorniciare. Con le scene in piscina a fare da cornice surreale, una chicca. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

C’era una volta…a Hollywood (2019)

Quentin Tarantino riscrive la storia della società hollywoodiana di fine anni ‘60 con un film maestoso e toccante, una storia di amicizia virile sullo sfondo del massacro compiuto dai seguaci di Manson. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt (da Oscar) e Margot Robbie sono il trio di grandi protagonisti di un film emozionante, spassoso, romantico, caldissimo. A nostro avviso C’era una volta…a Hollywood è il miglior film di Tarantino, quello della maturità umana anche più che artistica. Con un finale che vede protagonisti una piscina e un lanciafiamme. Insomma, puro Quentin…Bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.