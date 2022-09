Tutta l'energia di Salma Hayek nei suoi migliori film in streaming

News Cinema

La protagonista di Desperado, Frida ed Eternals compie oggi 56 anni. Festeggiamola ripercorrendo una carriera gloriosa attraverso cinque successi in streaming.

Poche attrici hanno attraversato la storia del cinema contemporaneo con la freschezza, l’ironia e la voglia di divertirsi espresse da Salma Hayek. Dotata di un carisma dirompente, l’artista che compie oggi 56 anni ha scritto pagine molto importanti all'interno del cinema di genere americano e non solo, lavorando con alcuni dei più apprezzati cineasti del settore. Eccovi dunque la solita carrellata di film in streaming selezionati per rendere omaggio a Salma Hayek e al suo talento. Buona lettura.

Cinque film in streaming che vedono protagonista Salma Hayek

Desperado

Dal tramonto all’alba

Frida

Le belve

Eternals

Desperado (1995)

L’action scatenato che impone Salma Hayek all’attenzione del pubblico internazionale viene diretto da Robert Rodriguez con un estro e una voglia di far cinema goliardico personali e precisi. Rivisitazione aggiornata (anche nel budget) del suo precedente El Mariachi, Desperado vede protagonista un Antonio Banderas in grande spolvero, il quale asseconda lo stile del regista con una prova infuocata. Ma quando Salma è in scena ruba decisamente la scena a tutti. Film spassoso, inventivo, una boccata d’aria fresca nell’action anni ‘90. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Dal tramonto all’alba (1996)

Ancora per Rodriguez Salma Hayek presta volto e corpo alla splendida vampira che gestisce il covo di succhiasangue dove capitano i criminali George Clooney, Quentin Tarantino e la famiglia che hanno sequestrato. Sarà anche cinema di serie B, ma Dal tramonto all'alba è ancora oggi uno spasso assoluto, uno dei “guilty pleasure” meglio organizzati della storia del cinema contemporaneo. Trovate, trucchi, violenza parossistica, zanne feroci e succo di pomodoro a catinelle. Come resistere a tanto trash? Noi personalmente lo amiamo, uno dei nostri vampire-movie per eccellenza. E George con quel tatuaggio si lascia vedere…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Frida (2002)

Il biopic dedicato da Julie Taymor alla grande pittrice e artista messicana regala a Salma Hayek la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista, un riconoscimento strameritato per una prova focosa, irruenta e appassionata. È lei a comandare da grande attrice un cast che comprende anche Alfred Molina ed Edward Norton. Frida è uno dei lungometraggi più classici e insieme maggiormente sperimentali della regista, un lavoro sull’arte della Kahlo di livello cinematografico esemplare. Scene di culto e una visione del rapporto artista/opera davvero personale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Le belve (2012)

Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone

Grazie all'adattamento cinematografico del romanzo di Don Winslow la Hayek può recitare il ruolo della “villain” nel thriller d’azione diretto da Oliver Stone. Film discontinuo ma a tratti davvero potente, Le belve vede protagonisti Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson e Blake Lively in un triangolo amoroso/criminale ad alto tasso adrenalinico. A spiccare nel cast di supporto anche un notevole Benicio del Toro. Ci si diverte, in quanto si tratta di uno spettacolo di genere di valore indiscutibile. Siamo lontani dal miglior Stone, per carità, ma il risultato è comunque garantito. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Eternals (2021)

Ed ecco il cinecomic targato Marvel che regala a Salma Hayek un ruolo composito e malinconico, che l’attrice interpreta con enorme adesione emotiva. È probabilmente proprio la Hayek la miglior in campo di Eternals di Chloé Zhao, in un cast che vede anche altri pezzi da 90 come Angelina Jolie, Gemma Chan e Richard Madden. Filosofia corposa, spettacolo suadente, un prodotto diverso dalle solite giostre dello Studio. Non tutto funziona, ma si tratta di un film davvero affascinante, a tratti ti entra sotto pelle. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.