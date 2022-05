Top Gun Maverick, da oggi al cinema anche in versione originale al The Space Cinema

News Cinema

Con Top Gun Maverick, da oggi al cinema, al The Space Cinema prosegue la rassegna "Hear my Voice", ogni giovedì un nuovo film in lingua originale, un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del cinema senza doppiaggio.

In contemporanea con l'uscita oggi nelle sale italiane di Top Gun: Maverick, The Space Cinema inaugura il ciclo di uscite settimanali dei titoli in versione originale al The Space Cinema Moderno di Roma: ogni giovedì un nuovo film in lingua originale; un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del cinema senza doppiaggio.



Il film, diretto da Joseph Kosinski, vede ancora una volta protagonista l’impavido Tenente Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) che, dopo più di trent’anni di servizio, è ancora tra i migliori aviatori della Marina americana. Maverick viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di nuovi allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta: qui incontrerà Bradley Bradshaw (Miles Teller) aka ‘Rooster’, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw noto come ’Goose’. In lotta tra un futuro incerto e i fantasmi del passato, il Tenente Mitchell dovrà affrontare le sue più grandi paure per riuscire a portare a termine la missione, che richiederà sacrificio e dedizione da parte di coloro che avranno il coraggio di partecipare.



Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La rassegna Hear My Voice prosegue ogni giovedì nei multisala: Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco) e tutta la settimana al The Space Cinema Odeon di Milano. Per conoscere la programmazione di Top Gun: Maverick e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice