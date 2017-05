Top Gun 2: Tom Cruise conferma l'inizio delle riprese durante il 2018

Ve ne abbiamo parlato più volte negli ultimi anni, ma a quanto pare ora c'è la conferma definitiva: Top Gun 2 si farà e le riprese inizeranno con molto probabilità tra pochi mesi. E' stato lo stesso Tom Cruise a dichiararlo durante un'intervista promozionale per l'imminente La Mummia. Ai microfoni della rete televisiva australiana Sunrise Tom ha detto "Si farà, è sicuro che si farà. Probabilmente inizierò a girare l'anno prossimo".





Sappiamo già che dietro al progetto c'è Jerry Bruckheimer, sappiamo anche che Val Kilmer è stato contatto un anno e mezzo fa per tornare nei panni dell'antagonista Iceman e sappiamo anche che esiste una bozza di seceneggiatura a cui hanno lavorato prima Peter Craig e poi Justin Marks. Quello che ancora non sappiamo è chi ci sarà a dirigere il film. Prima della sua tragica scomparsa nel 2012, Tony Scott aveva già accennato alla sua volontà di dare un seguito al suo film cult del 1986, staremo a vedere a chi toccherà la sua difficile eredità. Molti scommettono su registi il cui nome è legato agli ultimi film di Cruise, come Christopher McQuarrie, che lo ha diretto in Jack Reacher e in Mission Impossible 5, e che tornerà a dirigerlo nell'imminente Mission Impossible 6.