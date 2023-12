Toni Servillo divo del trasformismo da Sorrentino al film Adagio di Stefano Sollima

News Cinema

Nel film di Stefano Sollima Adagio, in sala dal 14 dicembre, Toni Servillo interpreta un vecchio criminale che torna sul campo insieme ai compari di una volta. L'attore si dimostra un mago del trasformismo, come ha fatto in diverse occasioni, a cominciare da Il Divo.

Il 14 dicembre arriva in sala Adagio, che chiude la Trilogia della Roma Criminale di Stefano Sollima iniziata con ACAB - All Cops Are Bastards e proseguita con Suburra. In una Roma cupissima, derelitta, nera come il fumo e rossa come il fuoco di un incendio, tre vecchi criminali tornano dal passato come dei non morti. Si chiamano Cappello, Daytona e Polniuman, e se non fosse per la richiesta di aiuto del figlio di uno di loro, continuerebbero ad aspettare la morte lontano dagli antichi fasti. A interpretarli sono Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea, e se il primo è andato incontro a una grande trasformazione fisica, resa possibile da interminabili sedute di trucco, il secondo ha fatto appello alle sue doti attoriali per rendere credibile e magnifico il suo primo personaggio che parla in romanesco. Naturalmente non è la prima volta che Servillo mette in atto una vera e propria metamorfosi, come dimostra la sua carriera cinematografica.

Il Divo e la maschera grottesca di Andreotti

ll Divo, che esce nel 2008 e al Festival di Cannes si aggiudica il Premio della Giuria, segna la terza collaborazione fra Toni Servillo e Paolo Sorrentino dopo L'uomo in più e Le conseguenze dell'amore. All'attore il regista chiede di trasformarsi in un Giulio Andreotti quasi luciferino, una maschera grottesca che rappresenta il lato più oscuro del potere. Con qualcosa del primo Nosferatu, che potrebbe essere anche solo una fisicità disturbante, il Giulio di Servillo è umano e insieme archetipico. Muovendo le mani come lui, camminando a piccoli passi come lui e soprattutto facendo della sua postura, resa eterna dalle vignette di Forattini, uno spauracchio e insieme un difetto fisico che quasi fa tenerezza, Servillo è sempre credibile e portentoso. Il vero Andreotti, non a caso, vede il film e si stizzisce per la crudeltà del suo alter ego cinematografico, mentre Toni vince il David di Donatello, il Nastro D'Argento e il Globo d'Oro.

Da Luigi Pirandello a Eduardo Scarpetta

Nel 2022 Toni Servillo si lascia dirigere nuovamente da un altro suo abituale collaboratore. Parliamo di Roberto Andò, che lo ha già voluto in Viva la libertà! e Le confessioni, film diversissimi fra loro e nei quali l'attore ha impersonato rispettivamente un politico di centrosinistra e suo fratello gemello, e un monaco certosino. Ne La stranezza Servillo è un Luigi Pirandello schivo e distaccato, ma sempre ossessionato dal labile confine fra vita e arte, realtà e finzione. Quello che abbiamo di fronte, ben vestito e con l'inconfondibile barbetta a punta è il drammaturgo dei Sei personaggi in cerca d'autore, quindi in un momento fondamentale della sua carriera. Ben diverso è l'Eduardo Scarpetta che Mario Martone gli affida in Qui Rido io. Servillo ben volentieri si accosta all'amato teatro napoletano e fa del suo personaggio un uomo consapevole del proprio talento e di una determinazione che dal nulla lo ha portato al successo. Alle prese con un personaggio larger than life, l'attore fa del suo viso in un teatro di emozioni ed espressioni e si muove con passo sicuro.

Lo sgualcito Genko de L'uomo del Labirinto

Ancora diverso è il Toni Servillo dei thriller di Donato Carrisi La ragazza nella nebbia e soprattutto L'uomo del Labirinto. In quest'ultimo l'attore è Bruno Genko, uno dei grandi investigatori dell'immaginario dello scrittore e regista. Come il film di cui è protagonista, Genko ha qualcosa di "organico", di carnale. Genko è un corpo malato e un viso stravolto dalla stanchezza. Genko ha una cardiopatia terminale e si muove in fretta come il Bianconiglio di Alice nel paese delle meraviglie, ma è sudato perché nella città in cui si muove solo di notte il caldo è insopportabile, e quindi l'uomo emana un forte odore di sudore e i suoi vestiti sono sgualciti. Fa un certo effetto vedere così dimesso e sbilenco Servillo, uomo elegante dagli impeccabili abiti blu, le cravatte probabilmente di Marinella e il sigaro in una mano, ma è il trasformismo, bellezze. Per diventare Genko, che definisce "un personaggio chandleriano", Toni Servillo, infine, ha perso 7-8 chili.

L'antieroe Daytona di Adagio

E torniamo a Daytona di Adagio, un rottame umano che invece di camminare quasi si trascina. L'ex criminale ha il volto segnato da rughe profonde e la memoria che fa i capricci, ma accetta comunque di rientrare per un'ultima volta in gioco. Se Servillo ha detto di sì a Sollima, è per lo sguardo del regista sulla realtà, per il suo stile inconfondibile e per l'epicità delle sue storie. Stefano Sollima, invece, ha voluto dirigere l'arista per la sua capacità di mettersi al servizio del personaggio fino a scomparire. Sollima, in una cena, fa cadere a terra Daytona con una sportellata, ma non scalfisce la dignità di uno dei più grandi attori del secolo, che in una capitale in stile Gotham City "sbuca fuori come una blatta", per dirla con Pierfrancesco Favino.