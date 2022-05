Thor Love and Thunder, Jane Foster e Valchiria in una nuova foto

News Cinema

In una nuova immagine del prossimo Thor: Love and Thunder, vediamo insieme nella stessa inquadratura Jane Foster alias Natalie Portman e Valchiria alias Tessa Thompson.

In attesa del 6 luglio, quando Thor: Love and Thunder si abbatterà anche sui nostri cinema, il sito DiscussingFilm ha diffuso via Twitter una nuova immagine del film di Taika Waititi, dove vediamo fianco a fianco Valchiria (Tessa Thompson) e Jane Foster / Mighty Thor (Natalie Portman). Sono le due principali protagoniste femminili del film con Chris Hemsworth, nuovo capitolo della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Leggi anche Thor: Love and Thunder, un film sulla crisi di mezza età, parola di Taika Waititi

Thor: Love and Thunder, cosa faranno Valkyrie e Jane Foster?