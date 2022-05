Thor: Love and Thunder, un film sulla crisi di mezza età, parola di Taika Waititi

News Cinema

Taika Waititi, regista di Thor: Love and Thunder, spiega cosa aspettarci dal tono di Thor 4, spiegando anche in cosa sia diverso dal precedente Thor: Ragnarok, da lui sempre diretto.

Thor: Love and Thunder sarà nei cinema italiani dal 6 luglio: da poco vi abbiamo mostrato una foto di Chris Hemsworth e Natalie Portman in Thor 4, adesso leggiamo qualche ulteriore dettaglio sul film, riferito dal regista Taika Waititi nell'articolo su Entertainment Weekly. In cosa si differenzia questo capitolo dagli altri dedicati al figlio di Odino? In particolare, è simile al Thor: Ragnarok dello stesso regista? Leggi anche Thor Love and Thunder e le bizzarrie americane: il Mjolnir diventa un contenitore per popcorn

Thor Love and Thunder, le differenze con Thor Ragnarok secondo Taika Waititi

Taika Waititi, che peraltro nel suo Thor: Love and Thunder interpreta in performance capture Korg, ha voluto spiegare quali siano il tono e l'atmofera che si respirano in Thor 4, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, attualmente in sala. In particolare, Waititi ha già diretto Thor: Ragnarok, quindi ci potrebbe essere da parte dei fan la curiosità (se non la paura) di vedere un lungometraggio nello stesso registro. Non è questo il caso, come spiega Taika a Entertainment Weekly.

È una specie di film sulla crisi di mezza età. È la domanda che ci poniamo tutti: stiamo facendo la cosa giusta, tutto quello che possiamo fare nel mondo? Anche oggi, quando il mondo si sta ancora riprendendo dalla pandemia, è una buona domanda da porsi. Stiamo facendo abbastanza per badare gli uni agli altri, per badare a noi stessi? [...]

Ragnarok era un po' come un party, molto festoso. Questo è sempre divertente, ha i suoi momenti esagerati, ma tematicamente è più profondo del film precedente. Non è un film serio, non è un dramma, ma affrontiamo idee che affrontano tanti esseri umani, temi universali come amore, perdita, il nostro posto nel mondo. Tutti si pongono questa domanda nel film: qual è il senso di tutto? Perché sei un eroe, cosa ne fai di questi poteri?