The Flash, il trailer finale del film con Ezra Miller e Michael Keaton

Pronti al 15 giugno, quando arriverà al cinema The Flash con Ezra Miller protagonista e Michael Keaton di nuovo Batman? Il trailer finale vi scalderà ulteriormente per l'esordio di questo atteso cinecomic.

The Flash sta per arrivare: dal 15 giugno i fan della DC potranno tuffarsi nel loro multiverso, generato da una fatale azione di Barry Allen alias Ezra Miller, alle prese con due Batman, interpretati da Ben Affleck e da Michael Keaton, che torna in uno dei suo ruoli iconici. Gustiamoci il trailer finale del blockbuster Warner Bros. Discovery, firmato da Andy Muschietti.



The Flash, cosa ci aspetta nel film con Ezra Miller e Michael Keaton