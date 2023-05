The Flash, a Stephen King è piaciuto un sacco

News Cinema

Il grande Stephen King ha affidato a Twitter il suo parere a caldo su una visione in anteprima di The Flash, il prossimo cinecomic con Ezra Miller e Michael Keaton, al cinema dal 15 giugno.

Il 15 giugno arriva in sala The Flash, attesissimo dai fan DC per ammirare in azione Ezra Miller con due Batman d'eccezione, Michael Keaton e Ben Affleck, diretti da Andy Muschietti. Mentre aspettiamo il momento fatidico in cui ci siederemo in sala, qualcuno l'ha già fatto... ed è un vip, si tratta infatti di Stephen King, che via Twitter ama chiacchierare del più e del meno, e che questa volta ha voluto tessere le lodi di un film visto in anteprima...



The Flash: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Stephen King su The Flash: "L'ho adorato, è divertente"

Nel suo sintetico Tweet l'immarcescibile Stephen King ci scrive: "Oggi sono andato a una proiezione in anteprima di The Flash. Come regola i film dei supereroi non m'interessano, ma questo è speciale. È sentito, divertente e spettacolare. L'ho adorato". Non c'è che dire, un bel sostegno, anche se persino i fan più oltranzisti di King sanno che i suoi pareri cinematografici sono da prendere con le pinze: proverbiale è ormai il suo disprezzo per lo Shining di Stanley Kubrick... e il cinema lo ha sfiorato brevemente solo dirigendo Brivido del 1985, non il suo contributo più memorabile alla settima arte, benedetta dai suoi lavori solo tramite gli adattamenti di grandi sodali come Frank Darabont o Rob Reiner. In questo caso però King doveva molto al regista Andy Muschietti, che qualche anno fa si è sobbarcato l'arduo compito di adattare senza tagli sostanziali il suo monumentale "IT" in IT (2017) e IT: Capitolo 2 (2019), dove peraltro King stesso ebbe un cammeo (a quello si riferisce la foto in alto).

The Flash vede Barry Allen combinare un disastro, andando indietro nel tempo per salvare sua madre: genera una realtà alternativa dove il Generale Zod non ha praticamente ostacoli nel suo dominio nel mondo, a parte forse Batman... ma non è il Batman che Barry conosce. Potrebbe comunque essere il suo unico alleato... Leggi anche The Flash - Il Batman di Michael Keaton è protagonista di una nuova clip