The Batman: Robert Pattinson ama tutti tutti i Batman cinematografici

Mentre la maggior parte dei fan di Batman non apprezzano alcune versioni cinematografiche del supereroe, Robert Pattinson, che interpreta il personaggio in The Batman, non se la sente di criticarne nemmeno una. La dichiarazione dell'attore.

Robert Pattinson è talmente orgoglioso di aver interpretato Batman in The Batman, che arriva in sala il prossimo 3 marzo, che non se la sente di criticare nessuno dei film con protagonista il supereroe della DC Comics che è toccato in sorte anche a lui. Certo, molti dei precedenti Batman erano profondamente diversi dal suo, che sembra essere cupo, inquieto, tormentato e certamente non eroico, come lui stesso ha spiegato in più occasioni. Ma il mondo è bello perché è vario secondo l'attore, e ogni regista ha il diritto di offrire al pubblico la propria visione di un personaggio tanto celebre.

Robert Pattinson fan di tutti i Batman

Se è vero che risale addirittura al 1943 il primo Batman sul grande schermo, grazie a un serial cinematografico in quindici episodi in cui il supereroe aveva il volto di Lewis Wilson, è dal film di Tim Burton Batman (con protagonista Michael Keaton) che il personaggio è diventato un'icona della settima arte. A indossare il suo costume sono stati poi, come ben sappiamo, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck. Ebbene, a Pattinson piacciono tutte le sue versioni, come ha dichiarato nel corso di un'intervista a Total Film. Ecco le sue parole:

Parlando di personaggi da fumetto e di cinecomic, posso affermare che ho visto tutti i film usciti su Batman, cosa che non posso dire di aver fatto in nessun altro caso. Non vedevo l'ora che ne uscisse uno nuovo. Esercitavano sempre un certo fascino su di me, e nello stesso tempo, pur essendo consapevole della quantità di film dedicati al personaggio, non ce n'era nessuno che reputavo brutto. Le persone gettano fango su alcuni di essi, ma io credo che non siano poi così male. Tutti quanti raggiungono l'obiettivo prefissato e sono davvero interessanti, se considerati nel loro contesto. Non lo so, ho sempre avuto una curiosa sensazione a riguardo, ma ho sempre amato il personaggio.

Ovviamente ognuno ha i suoi gusti sui vari Batman, ma da questa dichiarazione si capisce quanto Robert Pattinson abbia a cuore il personaggio e quanto lo abbia analizzato e studiato, il che lascia ben sperare. Naturalmente, una volta uscito The Batman, la personale classifica di ognuno cambierà, e staremo a vedere se il nuovo Bruce Wayne supererà, ad esempio, quello portato al cinema da Christian Bale e Christopher Nolan.