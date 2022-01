The Batman: per lo screen test Pattinson ha dovuto indossare il costume di un altro Batman

News Cinema

Come si usa spesso per i provini e gli screen test dei cinecomic, Robert Pattinson si è dovuto infilare il costume indossato da un altro attore per un film con protagonista Bruce Wayne/Batman. Per lui è stato un trauma.

Forse non tutti sanno che lo screen test di Robert Pattinson per The Batman, che arriverà nelle nostre sale il 3 marzo, non è stato un'impresa semplice. A parte l'ansia di prestazione che qualsiasi attore coinvolto in un progetto di così ampia portata avrebbe avuto, l'ex Edward Cullen della Twilight Saga ha dovuto muoversi e dare l'impressione di essere a proprio agio in un costume tutt'altro che comodo: quello indossato da George Clooney nel lontano 1997 per Batman & Robin.

Robert Pattinson sul costume di George Clooney di Batman & Robin

Intervistato da una rivista giapponese, Robert Pattinson avrebbe speso parecchio tempo a descrivere il suo lavoro sul personaggio di Bruce Wayne/Batman e a raccontare gli inizi dell'avventura del cinecomic diretto da Matt Reeves. Ecco le sue parole in merito al costume di Clooney e allo screen test, che sarebbe la prova davanti alle telecamere:

Credo che il costume con cui ho fatto lo screen test fosse quello di George Clooney. Aveva un bell'aspetto, ma si è rivelato un incubo. Non potevo muovermi. Sudavo in continuazione e avevo paura che non sarei riuscito a fare niente. Il mio costume, invece, non solo è molto bello ma è stato progettato a meraviglia. Anche nelle scene di lotta più articolate sono riuscito tranquillamente a muovermi.

"Passarsi il costume" è una pratica ricorrente nei cinecomic

Già parlando di Spider-Man: No Way Home avevamo messo a confronto i vari costumi di Peter Parker, sottolineando un'enorme differenza, in termini di praticità e "coolness", fra quello di Tobey Maguire e quello di Tom Holland. Ciò che non sapevamo è che il costume del Batman di George Clooney di Batman & Robin impediva all'attore di muovere liberamente la testa. Ecco perché a Pattinson è preso un colpo. In ogni modo, questa pratica non è certo una novità nell'universo dei film tratti da fumetti. A Christian Bale, ad esempio, è toccato in sorte, per lo screen test di Batman Begins, il costume di Val Kilmer in Batman Forever. Infine, tutti ricorderete Zack Snyder che raccontava di essere rimasto molto colpito, mentre si preparava a girare L'Uomo d'Acciaio, alla vista di Henry Cavill con la tuta e gli stivali rossi del Superman del compianto Christopher Reeve.

Robert Pattinson avrà pure una tuta da supereroe performante in The Batman, ma il suo uomo pipistrello dovrà vedersela con avversari ben più insidiosi di uno scomodo costume: in primis l'Enigmista di Paul Dano e il Pinguino di Colin Farrell. Avremo ben tre ore di film per vedere chi la spunterà e conoscere altri personaggi.