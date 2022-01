The Batman: per Matt Reeves influenze in Taxi Driver, Chinatown e... Kurt Cobain

News Cinema

Matt Reeves continua a spiegare il taglio del suo The Batman con Robert Pattinson, nei cinema a marzo: questa volta tira in ballo il noir di Chinatown, Taxi Driver e un'ispirazione musicale... Kurt Cobain.

Non passa giorno in cui il regista Matt Reeves non cerchi di spiegare cosa aspettarsi dal suo The Batman con Robert Pattinson, in arrivo nei cinema il 3 marzo. Non ci riferiamo naturalmente a dettagli di trama, ma al tono che gli spettatori si troveranno di fronte: qualche giorno fa si era parlato di un Enigmista che evocava lo spettro del Killer dello Zodiaco, ora Reeves, discutendo con Esquire, ha elencato altre ispirazioni per l'atmosfera e per la resa di Bruce Wayne nel suo film. Leggi anche The Batman, una prima scena del film affiora ed è davvero molto cupa

The Batman, le radici in Chinatown, Taxi Driver e Kurt Cobain

Eterogenee le ispirazioni che Matt Reeves ha elencato per il suo The Batman con Robert Pattinson. Nell'intervista con Esquire non ha mancato di citare illustri esempi cinematografici: Chinatown di Roman Polanski, Il braccio violento della legge di William Friedkin e Taxi Driver di Martin Scorsese. Azzardiamo le motivazioni? Chinatown è un noir su una città in decadenza con molte cose da nascondere, Il braccio violento della legge racconta di un poliziotto dai metodi spicci (semplifichiamo un film complesso) e Taxi Driver... al di là del fatto che ha ispirato anche il delirio del Joker di Joaquin Phoenix, rimane un tuffo ai margini della società, con un forte desiderio di rivalsa etico-morale. La sopresa nelle parole di Reeves è la figura alla quale si è ispirato per rendere Bruce Wayne...

Mentre scrivevo ascoltavo i Nirvana e c'era qualcosa in quella canzone da "Nevermind", "Something in the way", che è nel primo trailer, parte della voce di quel personaggio. Ho riflettuto: "Come presentiamo Bruce Wayne in un modo inedito?" Ho cominciato a pensare: "E se dopo la tragedia questa persona fosse diventata così reclusa che non si capisce cosa stia facendo? Una sorta di reietto, un ingestibile, un tossicodipendente? La verità è che lui è dipendente da una droga: ha una dipendenza dalla vendetta. È un Batman Kurt Cobain.