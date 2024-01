Succede anche nelle migliori famiglie primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Alessandro Siani col suo Succede anche nelle migliori famiglie vince la sfida dell'Epifania al botteghino italiano del weekend, secondo è Il ragazzo e l'airone, che però lo supera nel totale. Terzo è Wish.

Pimpante il boxoffice italiano del weekend potenziato dall'Epifania: i primi sei film in classifica hanno superato il milione di euro, e la vetta è stata conquistata da Succede anche nelle migliori famiglie, con 2.102.800 euro (fonte Cinetel). La nuova fatica di e con Alessandro Siani vede due fratelli (Siani e Dino Abbrescia) e una sorella (Cristiana Capotondi) preoccupati per la volontà della loro madre (Anna Galiena) di risposarsi. La commedia è arrivata a un totale di 3.864.400 euro, perdendo di poco il confronto con l'opera in seconda posizione.

Parliamo di Il ragazzo e l'airone, inaspettata forse non ultima opera dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki, il maestro dell'anime: il film di animazione, appena vincitore del Golden Globe, ha toccato qui in Italia i 3.941.000 euro (1.971.400 nel fine settimana). Fino a qualche giorno fa l'incasso mondiale ammontava a 138.400.000 dollari, con un primato particolare tra i film di Miyazaki: è stato infatti in cima al boxoffice americano e canadese, seppur per un breve periodo, all'inizio di dicembre.

Slitta dal secondo al terzo posto Wish dei Walt Disney Animation Studios: la sfida tra re Magnifico e la giovane Asha, tra il controllo dei sogni e la volontà di restituirli a tutti, segna un altro 1.592.800 euro, per un totale italiano di 8.073.000 e mondiale di 181.643.695 dollari (fonte Boxofficemojo). A dispetto di un risultato migliore degli ultimi Disney e Pixar qui in Italia, considerandone il budget di 200 milioni di dollari, rimane in rosso.

Casca dalla prima alla quarta posizione Wonka, origin story del cioccolataio creato da Roald Dahl e qui interpretato da Timothée Chalamet: si "accontenta" di 1.535.700 euro, sicuro del suo dolcissimo risultato italiano, finora ammontante a 12.855.800. In generale il film di Paul King è stato un ottimo investimento per la Warner Bros: budget sui 125 milioni di dollari (fonte Variety), esito mondiale al momento sui 465.854.300.

Quinto posto per una new entry: Fabio De Luigi torna davanti e dietro alla macchina da presa, per raccontare una storia on the road in compagnia di Stefano Accorsi: il suo 50km all'ora debutta con 1.162.100 in quattro giorni.

Pio e Amedeo sono sesti con il loro Come può uno scoglio (1.081.900, totale 3.394.200), mentre il letteralmente inossidabile C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi riesce a oltre due mesi dall'uscita a raccogliere altri 811.500 euro. Il totale? Ormai fuori parametro per un film italiano senza Checco Zalone: 34.538.200 euro!