Star Wars Starfighter con Ryan Gosling, emerge la trama del film di Shawn Levy?

Star Wars Starfighter, il nuovo film della saga, interpretato da Ryan Gosling e diretto da Shawn Levy, esiste ufficialmente solo da pochissimi giorni, presentato alla Star Wars Celebration, però lo scooper Daniel Richtman si è messo al lavoro per sapere qualcosa della sua effettiva trama e del suo stato di lavorazione. Chiaramente vi presentiamo delle pure voci, però le notizie sulla vicenda narrata sembrano plausibili, soprattutto ricordando i trascorsi del regista, che ha già dichiarato di voler entrare nel mondo di Guerre Stellari senza avviare trilogie, ma con un "piccolo" racconto a sé stante. Leggi anche Star Wars, il regista Shawn Levy punta su un film indipendente dagli altri della saga

Star Wars Starfighter sarà in sala nel maggio 2027, quindi un anno dopo The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau: Guerre stellari riparte al cinema, dopo l'ultima sortita di L'ascesa di Skywalker nel 2019 e svariate serie tv per Disney+ (tra cui l'ottima Andor: la seconda stagione è in corso, non perdetela se siete appassionati!). Per rispettare la tabella di marcia, è già cominciato il casting, e quando partono i casting inevitabilmente qualcosa della storia finisce per trapelare: a quanto sembra Starfighter, ambientato come sappiamo cinque anni dopo l'ultimo citato film, narra di un quindicenne impegnato in una missione accompagnato da suo zio (Gosling, appunto), mentre sono sulle loro tracce due villain, un uomo e una donna. La ricerca di attori e attrici per questi ruoli sarebbe ancora in corso, perché Jesse Plemons, Jodie Comer e Mikey Madison (fresca premio Oscar per Anora) hanno declinato l'offerta, così come Greta Lee e Sarah Snook avrebbero rifiutato rispettivamente le parti di una barista e di una madre. C'è comunque tempo per risolvere questi intoppi, dato che le riprese possono avvenire anche a inizio 2026: non sembra infatti che si prospetti una lavorazione molto costosa, anzi - sempre stando alle voci raccolte da Richtman - la Lucasfilm e la Disney puntano a un budget più contenuto rispetto agli ultimi kolossal cinematografici di Star Wars.

Levy, reduce dal trionfo di Deadpool & Wolverine, ha già messo in scena storie interpretate da adulti e adolescenti: ricordiamo The Adam Project su Netflix e Real Steel. Shawn è coautore della sceneggiatura di Starfighter con Jonathan Tropper, e i due coproducono il film con Kathleen Kennedy (presidente della Lucasfilm, dimissionaria forse ad agosto).





Please join us in welcoming Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, to our galaxy. Coming to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/DLpwJzOSr0