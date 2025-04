Kathleen Kennedy lascia la presidenza Lucasfilm ad agosto?

News Cinema

Secondo lo scooper Jeff Snyder, manca davvero poco: Kathleen Kennedy è a qualche mese di distanza dalle sue dimissioni dalla presidenza Lucasfilm. Si torna a parlare della sua uscita in un'occasione almeno felice, con la partenza su Disney+ della seconda stagione dell'ottimo Andor.

S'intensificano le voci che danno Kathleen Kennedy lasciare la presidenza Lucasfilm in tempi relativamente brevi: secondo fonti interne dello scooper Jeff Snyder, Kathleen potrebbe abbandonare la sua posizione ad agosto, fermo restando che - come lei stessa di recente ha detto - rimarrà comunque in qualità di producer per alcuni progetti interni o esterni alla Lucasfilm (il suo non sarebbe perciò un pensionamento in linea generale). Le prime voci si erano diffuse a febbraio, in forma rigorosamente non ufficiale, tanto che Kennedy stessa aveva concesso a Deadline un'intervista per chiarire la situazione. Leggi anche Kathleen Kennedy e la fine della sua presidenza alla Lucasfilm: "È da tempo che ne discutiamo"

Kathleen Kennedy non sarà più presidente della Lucasfilm da agosto?