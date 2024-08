Star Wars, il regista Shawn Levy punta su un film indipendente dagli altri della saga

News Cinema

Forte del successo di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy sta ancora lavorando sulla sua proposta per il lungometraggio di Star Wars alla Lucasfilm / Disney: ospite di un podcast, non rivela nulla, se non che sta cercando di evitare una trappola di questo tipo di produzioni.

Shawn Levy si sta godendo gli 852.000.000 dollari già raccolti nel mondo dal suo Deadpool & Wolverine (fonte Boxofficemojo), ma come sappiamo da notizie risalenti a un paio di settimane fa, è già tornato al lavoro sul suo lungometraggio di Star Wars per la Lucasfilm e la Disney, ansiosa di lavorare ancora con lui. Nella precedente occasione Levy non si era voluto sbottonare sulla "grande idea", ma in uno dei recenti podcast Happy Sad Confused si è sbilanciato per lo meno sulla direzione "artistica" che vorrebbe garantire al film. Leggi anche Star Wars, Shawn Levy rompe il silenzio sul suo misterioso film: "Ho un'idea entusiasmante"

Shawn Levy vuole slegare il suo film di Star Wars dagli altri

Ora che la Disney sta per dargli carta bianca, grazie al successo di Deadpool & Wolverine, il regista Shawn Levy sa di doversela giocare al meglio per il film di Star Wars che gli era stato affidato nel 2022. Come sappiamo i lavori sono ripartiti con lo sceneggiatore di The Adam Project, Jonathan Tropper, ma non sappiamo assolutamente quale sia l'idea che - per usare le sue parole - "è davvero entusiasmante per noi, per Kathy Kennedy e per Dave Filoni". Sono passi delicati perché non importa quanto un regista sia quotato: la Lucasfilm nel corso degli ultimi cinque-sei anni ha più volte annunciato nuovi film o nuove saghe di Star Wars, sempre in forse o vaporizzati (ricordiamo lo Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins), quindi nessuno è al sicuro. Levy però sa ciò che vuole, perché dichiara:

C'è un limite a quante volte i film di Star Wars possono ambientarsi nello stesso periodo. Non voglio fare un film di Star Wars ridondante rispetto agli altri, né mi interessa farne uno al servizio di un altro.