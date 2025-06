Star Wars, Mark Hamill esclude il ritorno: "Ho fatto il mio tempo, grazie a George Lucas"

News Cinema

Intervistato da Comicbook.com, Mark Hamill ha escluso di tornare nella saga di Star Wars come Luke Skywalker, in qualsiasi forma, anziana o giovane via performance capture / ringiovanimento digitale. Basta così, davvero: "Spazio ai nuovi personaggi." E non fa mancare un'altra delle sue battute.

Non è così incredibile che i fan di Star Wars continuino a sperare in un ritorno di Mark Hamill alias Luke Skywalker nella saga: a parte la sua partecipazione da anziano jedi nella nuova trilogia, è apparso nelle serie su Disney+ anche per interposta persona, in performance capture e ringiovanimento digitale. Chiacchierando e naturalmente scherzando (com'è da lui) in un'ultima intervista con ComicBook.com, il buon Hamill ribadisce ciò che aveva detto un paio d'anni or sono: adesso basta davvero, largo ai giovani! Leggi anche Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith, dopo 20 anni la riedizione negli USA è un grande successo

Mark Hamill vuole proprio dire addio a Luke Skywalker!

Un giovane Luke Skywalker è riapparso, per bontà digitale dell'Industrial Light & Magic, nel gran finale della seconda stagione di The Mandalorian e nel sesto episodio di The Book of Boba Fett, però Mark Hamill l'ha interpretato un'ultima volta in carne e ossa nella nuova trilogia di Star Wars: brevi apparizioni in Il risveglio della Forza e L'ascesa di Skywalker, un ruolo più corposo in Gli ultimi jedi. Hamill, da voice artist qual è da trent'anni, non si fa mai comunque mancare doppiaggi più o meno nascosti di personaggi secondari nella saga, però d'ora in poi sarà sempre più improbabile vederlo tornare nei panni di Luke. Lo ama non meno dei fan, ma certe cose prima o poi bisogna davvero lasciarle andare...

Cosa posso dirvi, sono grato a George per avermi coinvolto all'epoca, in quegli umili giorni in cui George chiamava Guerre stellari "il film a basso budget più costoso della storia". Non ci aspettavamo assolutamente che diventasse una saga permanente, una parte così importante della cultura pop. Ma per quanto riguarda me, il mio tempo è passato. Apprezzo moltissimo quello che c'è stato, però sul serio credo che dovrebbero concentrarsi sul futuro e su tutti i nuovi personaggi. Oh, ad ogni modo: quando sono scomparso negli Ultimi Jedi, ho lasciato la mia tunica. Non esiste che riappaio come Fantasma della Forza tutto nudo!