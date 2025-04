Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith, dopo 20 anni la riedizione negli USA è un grande successo

News Cinema

La riedizione in sala di Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith di George Lucas, a 20 anni dall'uscita, si è rivelata soprattutto negli Stati Uniti un successo commerciale notevole. D'altro canto, è sempre stato il capitolo più amato della trilogia prequel... a ragione. Ecco i numeri.

Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith, scritto e diretto da George Lucas quando la Lucasfilm era ancora sua e non l'aveva ceduta alla Disney, ha compiuto 20 anni: negli USA e in alcuni paesi del mondo (non in Italia), il capitolo finale della trilogia prequel è tornato nelle sale, registrando soprattutto in patria numeri degni di nota per una riedizione. Come ricorderete, il terzo e ultimo atto era il più drammatico, raccontando la definitiva entrata di Anakin Skywalker nel Lato Oscuro della Forza, soggiogato da Palpatine, mentre era in rotta con il suo disperato mentore Obi-Wan. Quanto incassò all'epoca? Quanto ha registrato oggi in questa nuova distribuzione? Leggi anche Star Wars, una scena eliminata da Episodio III svela che Qui-Gon Jinn doveva tornare!

Star Wars - La vendetta dei Sith, terzo miglior esordio per una riedizione negli USA