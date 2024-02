Star Wars, Ewan McGregor sul disprezzo per La minaccia fantasma: "Fummo massacrati, fu dura"

News Cinema

Al Göteborg Film Festival in Svezia per un premio alla carriera, Ewan McGregor racconta quanto sia stata strana la sua esperienza con la trilogia prequel di Star Wars, cominciata con La minaccia fantasma nel 1999. Un onore... ma quante critiche!

Oggigiorno i prequel di Star Wars firmati da George Lucas si attirano meno strali, forse perché dopo vent'anni sono stati finalmente accettati o presi per quello che sono, senza troppi paragoni. O forse proprio perché i fan li paragonano agli ultimi film e li rivalutano sul piano narrativo. Ad ogni modo Ewan McGregor, il giovane Obi-Wan Kenobi del grande e piccolo schermo, ha ricordato quanto fu surreale quell'esperienza, proprio per la reazione sperticata degli appassionati. Leggi anche Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen felice dell'affetto per i prequel Star Wars, cosa pensa Liam Neeson della Minaccia Fantasma e di Jar-Jar Binks

Ewan McGregor e lo Star Wars dei prequel: "Fu difficile"