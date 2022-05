Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen felice dell'affetto per i prequel

News Cinema

I prequel di Star Wars sono apprezzati oggi come forse mai accadde all'epoca dell'uscita: Hayden Christensen, che riprende il ruolo di Anakin Skywalker alias Darth Vader in Obi-Wan Kenobi su Disney+, è intenerito.

Obi-Wan Kenobi è l'attesa miniserie di Star Wars su Disney+ che dal 27 maggio rivedrà in azione Ewan McGregor nel ruolo del protagonista e Hayden Christensen in quelli di Anakin Skywalker alias ormai Darth Vader: quest'ultimo all'epoca dei prequel di Star Wars visse sulla sua pelle le ironie e le critiche pesanti dei fan della prima ora della saga stellare. Il tempo trasforma anche gli scetticismi in nostalgia (complice una nuova trilogia che ha convinto pochi), e Christensen ne ha parlato in un'intervista. Leggi anche Star Wars Obi-Wan, Hayden Christensen: "Darth Vader è un grande onore"

Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen: "Mi si scalda il cuore"

Dopo l'uscita di Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma nel 1999, dove Anakin era ancora un bambino, George Lucas propose un Anakin giovane adulto in Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni (2002) e Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith (2005), interpretato proprio da Hayden Christensen. Tra le critiche all'impianto generale della storia e ad alcune scene, non mancarono commenti negativi anche sulla recitazione dello stesso Hayden. In media una ventina d'anni fa l'affetto per i prequel starwarsiani era piuttosto debole, ma le cose cambiano. Specialmente i fan più giovani apprezzano adesso i prequel e sono contenti di rivedere in azione Hayden come Darth Vader in Obi-Wan Kenobi su Disney+. Christensen ha spiegato quale possa essere la morale di tutto questo, parlandone sul canale YouTube "The Cutaway with William Mullally". Ecco le sue parole:

Mi ha proprio scaldato il cuore. Non riesco a esprimere cosa significhi per me, ma... è una cosa proprio bella. Credo che la morale della storia sia che nella vita ci vuol pazienza.