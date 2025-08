Spider-Man: Brand New Day aggiunge un Avenger originale e un villain dimenticato del MCU

News Cinema

Il quarto capitolo di Spider-Man avrebbe aggiunto al suo cast due interessanti novità: un membro degli Avengers originali e un villain dimenticato.

Spider-Man: Brand New Day riporterà in campo non solo uno dei primi Vendicatori, ma anche un villain del MCU dimenticato da tempo. Il quarto film con protagonista Tom Holland ha ufficialmente avviato le riprese e tra non molto riporterà Peter Parker ancora una volta in azione in quel di New York. Tra i capitoli del Marvel Cinematic Universe più attesi, Spider-Man 4 non potrà fare a meno di due personaggi già intravisti nel MCU: ma di chi si tratta?

Spider-Man: Brand New Day, in arrivo un Avenger e un villain dimenticato nel cast

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, in Spider-Man: Brand New Day ci sarà posto anche per uno degli Avengers originali. La scelta è ricaduta su Hulk: ciò significa che rivedremo anche Mark Ruffalo nella prossima avventura di Spider-Man. E non è il solo: al cast si aggiungerebbe anche Michael Mando che riprenderà il ruolo di Scorpion, un villain dimenticato. Pur non avendo condiviso dettagli degni di nota in merito alla trama che affronterà, Spider-Man: Brand New Day ha già confermato il coinvolgimento di The Punisher di Jon Bernthal, apparso di recente nella prima stagione di Daredevil: Rinascita. Una delle teorie circolate sul web punterebbe ad uno scontro a tre tra questi tra Peter Parker, Hulk e il Punitore.

L’apparizione di Hulk non sorprende. Anche i precedenti film di Spider-Man hanno coinvolto altre star Marvel. In Homecoming c’era Iron Man, in Far From Home invece Nick Fury e in No Way Home è stata la volta di Doctor Strange e non solo. La notizia del doppio casting arriva dopo che Sony Pictures e Marvel Studios hanno condiviso un’anteprima ufficiale, seppur breve, del nuovo costume di scena di Spider-Man. La produzione del film è nel suo pieno svolgimento con il regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton ed una sceneggiatura firmata a quattro mani da Chris McKenna ed Erik Sommers, che hanno lavorato anche ai precedenti tre film di Spider-Man. Il film è atteso in sala per il 31 luglio 2026 ma, fino ad allora, è molto probabile che diversi dettagli emergeranno sul web in fase di ripresa.