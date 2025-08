Spider-Man Brand New Day, il primissimo video ufficiale ci mostra un piccolo dettaglio della nuova tuta!

News Cinema

È online un primissimo e brevissimo video ufficiale di Spider-Man: Brand New Day che ci mostra un dettaglio della nuova tuta di Spider-Man indossata da Tom Holland. Il film di Destin Daniel Cretton targato Sony e Marvel Studios ci aspetta in sala a fine luglio 2026.

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono entrate nel vivo in Scozia, tanto che sono previste scene in esterni con la chiusura di ben sessanta strade a Glasgow: Peter Parker alias Tom Holland è in piena attività, così si è pensato bene di mostrare ufficialmente un piccolo dettaglio della nuova tuta di Spider-Man, che vedremo in azione più o meno tra un anno, quando il lungometraggio di Destin Daniel Cretton sarà nelle sale mondiale, a fine luglio 2026. Lasciamo che i fan analizzino a fondo i dettagli (ed effettuino eventuali paragoni fumettistici), poi facciamo il punto della situazione.



Spider-Man : Brand New Day: Il Primissimo Video Ufficiale di Spider-Man 4 con Tom Holland - HD

Spider-Man: Brand New Day, lo Spider-Man 4 della premiata ditta Sony & Marvel Studios

Spider-Man: Brand New Day riprende la collaborazione tra i Marvel Studios e la Sony Pictures: purtroppo da un quarto di secolo quest'ultima mantiene (e non molla) i diritti cinematografici che aveva acquisito quando ancora i primi non esistevano, ergo il Marvel Cinematic Universe e il Sony's Spider-Man Universe devono giocoforza intrecciarsi per ogni nuova avventura di Spidey. Non che sia stato un problema al botteghino: tralasciando l'ottimo boost che ottenne già Captain America: Civil War (2016), per la curiosità di vedere il "nuovo" Tom Holland nel ruolo, i suoi assoli sono andati molto bene. Consultando Boxofficemojo, leggiamo che Spider-Man: Homecoming (2017) incassò nel mondo oltre 880 milioni di dollari, Spider-Man: Far From Home (2019) portò a casa 1.132.723.200 dollari, col climax rappresentato nel difficilissimo 2021 da Spider-Man: No Way Home: 1.921.426.000, col gentile nostalgico sostegno di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Non si parla più molto delle celebri "Fasi" del Marvel Cinematic Universe, ma questo capitolo farebbe parte della sesta, inagurata da qualche giorno da I Fantastici 4: Gli inizi, in chiusura tra il Natale 2026 e il Natale 2027 con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars (anche se per il luglio 2027 è stato riservato un nuovo slot per un film non ancora annunciato).

Spider-Man: Brand New Day, che vedrà nel cast anche la Sadie Sink di Stranger Things, è diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli), che ha ereditato la saga dal dimissionario Jon Watts, autore della trilogia precedente. Leggi anche Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set suggeriscono dove si colloca cronologicamente il film nel MCU