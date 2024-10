Sigourney Weaver compie 75 anni: celebriamo questa leggenda del cinema con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Tre nomination all'Oscar e tanti ruoli iconici soprattutto nel genere fantastico. Ecco i grandi film in streaming di Sigourney Weaver, recentemente premiata col Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia.

Compie oggi 75 anni Sigourney Weaver, l’attrice che ha rivoluzionato la storia del cinema fantastico contemporaneo. Prima donna a ottenere la nomination all’Oscar come protagonista per un film di fantascienza, la Weaver ha dimostrato nel corso degli anni la sua enorme versatilità, arrivando ad aggiungere altre due candidature agli Academy Award e a lavorare con molti dei maggiori cineasti contemporanei. Manca all’appello delle piattaforme il bellissimo Un anno vissuto pericolosamente (1983) di Peter Weir, senza dubbio uno dei lungometraggi più belli di quel decennio. I cinque film in streaming con cui le vogliamo augurare buon compleanno testimoniano comunque la sua bravura oltre che la sua statura di leggenda vivente. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla leggendaria Sigourney Weaver

Alien

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Aliens - Scontro finale

Dave - Presidente per un giorno

La morte e la fanciulla

Alien (1979)

Il ruolo di Ellen Ripley la fa diventare immediatamente un’icona del cinema di quel periodo. Un personaggio stratificato, arcigno e fragile, che combatte l’irrazionalità del male con il buon senso applicato all’istinto di sopravvivenza. Alien diretto da Ridley Scott diventa archetipo cinematografico, grazie anche alla sua magnifica prova. Ian Holm, John Hurt, Tom Skerritt, Veronica Cartwright e gli altri membri del cast sono altrettanto impressionanti. Fanta-horror rarefatto, stilizzato e straordinariamente messo in scena. La storia del cinema di genere scritto a caratteri cubitali. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984)

Perché non continuare col fantastico ma con tutt’altro tono, sfornando magari un altro capolavoro? La Weaver si mette al servizio di Ivan Reitman con un personaggio volitivo e indipendente, perfetto contraltare e pane per i denti del donnaiolo e guascone Bill Murray. Ghostbusters - Acchiappafantasmi potrebbe essere un altro horror, mentre si trasforma scena dopo scena nella commedia metropolitana che tutti amiamo. Harold Ramis, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson giganteggiano, Rick Moranis e Annie Potts a supporto sono magnifici. Scene di umorismo sfrenato. Altro titolo di culto del decennio. Per la Weaver è la consacrazione fuori dagli schemi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Aliens - Scontro finale (1986)

Candidatura all’Oscar storica e sacrosanta per la Weaver, che cambia completamente tono al personaggio della Ripley e la rende una donna ancor più complessa, ma stavolta pronta a dare battaglia invece di scappare. James Cameron al timone di Aliens -Scontro finale cambia completamente le regole del franchise, realizzando un action spettacolare e dal ritmo perfettamente cadenzato, che porta al duello finale con stile e grandioso senso del cinema. Due Oscar tecnici per un film straordinario contraltare del precedente, una sorta di antitesi che diventa ugualmente prezioso e accattivante. Davvero due film più diversi non potevano esistere e coesistere. Da applausi. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Dave - Presidente per un giorno (1993)

Ancora diretta da Ivan Reitman la Weaver diventa altera e affascinante First Lady in una delle commedia più frizzanti e riuscite del decennio. Protagonista bravissimo un Kevin Kline che eleva il tono di Dave - Presidente per un giorno e lo rende una commedia politica da ricordare. Se poi aggiungiamo Frank Langella e Ben Kingsley a supporto, ecco che il gioco è fatto. Prima di Aaron Sorkin e The West Wing, il miglior modo di portare la politica idealista al cinema è stato quello di Ivan Reitman, autore fin troppo sottovalutato e sempre degnissimo di ammirazione. Per Dave - Presidente per un giorno la Weaver meritava la candidatura all’Oscar come non protagonista. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

La morte e la fanciulla (1994)

Chiudiamo con la collaborazione eccellente col grande Roman Polanski in un dramma/thriller da camera alla maniera migliore dell'autore. Il gioco al massacro con Ben Kingsley viene condotto dalla Weaver con una prova magistrale, febbrile e umanissima. La morte e la fanciulla conferma il talento di un’attrice che sa apportare spessore drammatico a un personaggio estremamente complesso. Il finale è poi aperto, ambiguo, elettrizzante. Uno dei film dimenticati di Polanski che andrebbe invece rivisto e amato, non fosse altro che per le prove superbe dei due protagonisti. Ammirevole e raggelante. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.