Shrek 5 quasi realtà, il Gatto con gli stivali alias Antonio Banderas si lascia scappare qualcosa

Antonio Banderas, promuovendo Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, si è fatto scappare qualcosa che preannuncia il ritorno di un personaggio molto amato...

Un primo gradito ritorno targato DreamWorks Animation l'abbiamo avuto, perché è in sala Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio, ma il doppiatore originale del protagonista, Antonio Banderas, potrebbe aver confermato per il futuro un ritorno animato ben più... corposo. Corposo e verde, per la precisione. Pare proprio infatti che uno Shrek 5 stia per concretizzarsi... Al di là di quest'idea, qui in basso facciamo un piccolo (relativo) spoiler del Gatto con gli Stivali 2. Leggi anche Il gatto con gli stivali 2, la recensione di un sequel più profondo e scatenato

Shrek 5 dopo Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio? Antonio Banderas pensa di sì

In effetti, se avete visto Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio, da qualche giorno in sala con un solido riscontro di pubblico, dovreste aver visto anche la scena nei titoli di coda, dove si suggerisce che Gatto torni nel reame di Molto Molto Lontano: di fatto è già un'apertura a uno Shrek 5, che è stato citato dai vertici DreamWorks Animation per anni, ma al quale non si era mai ammicato in modo così ufficiale ed evidente. A questo punto una dichiarazione rilasciata da Antonio Banderas al Red Sea Film Festival suona inequivocabile:

Sono questo Gatto da quasi vent'anni. La prima volta che feci il Gatto con gli Stivali stavo lavorando a Broadway, la mia prima sessione la feci lì. Ora siamo arrivati a cinque film. Ce ne sarà probabilmente un altro, e Shrek probabilmente tornerà.