Scarlet Witch alias Wanda tra gli X-Men? Elizabeth Olsen vota a favore

News Cinema

Elizabeth Olsen, interprete di Wanda ormai nota come Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, nel caso ricomparisse, si prenota già per interagire con gli X-Men!

Nessuno crede alla morte di Scarlet Witch alias Elizabeth Olsen alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nemmeno l'interessata, tanto che ospite di Good Morning America si è lasciata andare a una speranza: far parte del cast di un prossimo film dedicato agli X-Men, in futuro nel contesto del Marvel Cinematic Universe. Ma non ci sarà possibilità di rivedere Wanda prima? Leggi anche Doctor Strange 2, perché Visione manca? Risponde Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen vorrebbe Wanda / Scarlet Witch in un film degli X-Men

Dopo la centralità acquisita dal personaggio di Wanda poi Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, i fan la richiedono a gran voce, convinti pure dalla performance via via più convincente di Elizabeth Olsen nei panni del personaggio, partendo dagli Avengers, passando per WandaVision e finendo (?) con Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ospite di Good Morning America, Elizabeth si è lasciata ad andare a qualche speranza e a qualche chiarimento sul futuro del personaggio. Se dobbiamo crederle, non sa cosa accadrà a Wanda in futuro, né conferma la sua presenza nella serie spin-off Agatha: House of Harkness con Kathryn Hahn. Ha detto quanto segue:

Nessuno mi dice nulla, non sto nemmeno nascondendo un segreto perché non lo so fare. Non so nulla del mio futuro. [...] Se riporteremo indietro gli X-Men, vorrò esserci! Non ho piani specifici, ma non vedo l'ora di parlarne con Kevin Feige, quando sarà il momento.