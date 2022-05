Doctor Strange 2, perché Visione manca? Risponde Elizabeth Olsen

News Cinema

Nel Multiverso della Follia di Doctor Strange 2, nella realtà alternativa che riguarda Wanda alias Scarlet Witch non c'è Visione. Elizabeth Olsen dà una sua risposta al quesito che arrovella i fan.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia è centrale la vita ideale alla quale Wanda alias Scarlet Witch non ha mai rinunciato, nonostante l'amaro finale di WandaVision. La sua interprete Elizabeth Olsen è consapevole però di un quesito che diversi fan si stanno ponendo, dopo aver visto il film dei Marvel Studios, nel suo primo weekend già forte di incassi mondiali per 450 milioni di dollari: perché nel Multiverso di Wanda con i suoi figli manca Visione, visto che era così fondamentale per lei?

Visione non c'è nel Multiverso della Follia di Doctor Strange 2? Risponde Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen, apprezzata interprete di Wanda alias Scarlet Witch, ha traghettato il personaggio dall'accettazione di WandaVision a questa dimensione da vera villain in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nel film di Sam Raimi compaiono in uno dei Multiversi i suoi due figli, ma non c'è traccia dell'amato Visione. Come mai? Non è un famigerato "plot hole". È una scelta. Chiacchierando dell'enigma con Collider, Elizabeth ha risposto: Leggi anche Black Widow, un plot hole nel finale? E cos'è un "plot hole"? [SPOILER]

La lista sarebbe lunga, ci sarebbero mio fratello, i miei genitori... Ne abbiamo parlato: se c'è questo multiverso, in questa versione del suo universo questa donna non è con Visione. Ci piaceva che questo fosse un mistero. Per qualche ragione lui in quel suo mondo non c'è. Ho sempre pensato a quella Wanda come a una sua versione domestica. Hanno divorziato, si sono separati. Non indossa la fede per una ragione. Cose del genere, ci piaceva l'idea di vederla da sola. [...]

L'idea è poi che la cosa più importante per te, una volta che diventi madre, sono i tuoi figli. I figli fanno parte del suo mito. Credo sul serio che una volta che diventi madre, la perdita del tuo bambino possa essere la cosa più dolorsa di qualsiasi altra immaginabile perdita.