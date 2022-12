Samuel L. Jackson oltre Nick Fury: i migliori film in streaming dell'attore lontano dal MCU

News Cinema

Compie oggi 74 anni un interprete che oltre ai successi di cassetta ha lavorato con autori del calibro di Spike Lee, M. Night Shyamalan e Quentin Tarantino. Questi alcuni dei suoi notevoli film in streaming.

Da quando è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Nick Fury Samuel L. Jackson è definitivamente diventato uno degli attori più acclamati dal pubblico di tutto il mondo. Un successo di cassetta incredibile che si accompagna a quelli già ottenuti con altri film capaci di sbancare il botteghino come Jurassic Park o il franchise di Star Wars. Ma limitare l’attore che compie oggi 74 a star di cinema commerciale sarebbe improprio, in quanto soprattutto in passato Jackson è stato interprete preferito di artisti impegnati quale ad esempio Spike Lee, colui che ne ha lanciato la carriera. E attraverso i soliti cinque film in streaming vogliamo in qualche modo celebrare proprio un ’”altro” Samuel L. Jackson, ovvero quello lontano dal clamore del MCU e in molti casi capace di regalare performance di spessore in film che possiamo senza dubbio considerare d’autore. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Samuel L. Jackson

Pulp Fiction

Unbreakable

Coach Carter

Django Unchained

Spiral - L’eredità di Saw

Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction: Il recut del film

Il film di culto diretto da Quentin Tarantino consegna a Samuel L. Jackson l’unica nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista, ricevuta grazie a un’interpretazione folgorante e istrionica. È lui uno dei maggiori motivi di successo per un film strabordante, brioso, stracolmo di trovate di regia e sceneggiatura. Pulp Fiction ha modellato una generazione di spettatori cinefili, nel bene e nel male. Palma d’Oro a Cannes e Oscar per la sceneggiatura, scritta dal cineasta insieme a Roger Avary. Un’opera impossibile da ignorare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount +.

Unbreakable (2000)

Dopo Pulp Fiction e il terzo capitolo di Die Hard, Jackson torna a condividere lo schermo con Bruce Willis nel film forse più personale e autoriale di M. Night Shyamalan, una dissertazione sul mondo dei fumetti e dei supereroi che si fa scena dopo scena sempre più dark e preziosa, fino a diventare un dramma umano di spessore sorprendente per il genere in cui è “costretto”. Momenti di grande cinema e un finale al cardiopalma per un lungometraggio coraggioso: Unbreakable è il meglio del suo autore, ripreso anni dopo da Split e poi Glass con una lungimiranza ammirevole. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Coach Carter (2005)

Uno dei film sportivi più amati dei nostri tempi vede Samuel L. Jackson allenatore di una squadra di basket i cui giocatori pian piano iniziano a trovare un padre più che un semplice insegnante. Tratto da una storia vera Coach Carter è un feel-good movie con un messaggio sociale considerevole, oltre che un occhio non scontato e una ottima realizzazione delle partite di pallacanestro. Nel cast anche un Channing Tatum alle prime armi. Prova maiuscola di Jackson, uno dei suoi ruoli maggiormente amati dal pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount +.

Django Unchained (2012)

Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film

Seriva un gran coraggio per interpretare il servitore ancor più razzista e maligno dello schiavista Leonardo DiCaprio. E Jackson lo ha fatto con una ferocia che diventa soave istrionismo, forse la sua prova di supporto migliore in carriera. Lui avrebbe meritato la nomination all’Oscar e forse anche la statuetta al posto di Christoph Waltz. Django Unchained è altalenante ma potente, con un finale irruento e momenti di cinema gloriosi. Tarantino al meglio della sua libertà artistica. E Jamie Foxx come protagonista è da inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Spiral - L’eredità di Saw (2021)

Spiral - L'eredità di Saw: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Incursione gigiona e divertente nella saga torture/horror di Saw con un ruolo a supporto del protagonista Chris Rock, incarognito e grezzo al punto giusto per rendere Spiral - L’eredità di Saw qualcosa di interessante e divertente all'interno delle coordinate del franchise. Un film che mette il discorso civile e razziale dentro lo splatter conosciuto, e lo fa con una lucidità che onestamente ci ha sorpreso. Da vedere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.