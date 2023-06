Ricordando Joel Schumacher: i migliori film in streaming del regista di Batman Forever

News Cinema

Il prolifico e versatile cineasta scompariva il 22 giugno di tre anni fa. Ricordiamone la carriera piena di successi attraverso cinque film in streaming.

Il 22 giugno di tre anni fa ci lasciava Joel Schumacher, cineasta che ha attraversato la Hollywood degli anni ‘80 e ‘90 con ironia, versatilità e un pizzico di salutare irriverenza. In mezzo a una filmografia che ha alternato grandi produzioni e piccoli prodotti di genere magari più personali abbiamo selezionato cinque film in streaming che secondo noi rappresentano il meglio che Schumacher ha saputo fare. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Joel Schumacher

Linea mortale

Un giorno di ordinaria follia

Batman Forever

In linea con l’assassino

Il fantasma dell’opera

Linea mortale (1990)

Davvero riuscito l’horror di giovani all-star che comprende tra gli altri Julia Roberts e Kevin Bacon. Linea mortale di presenta un aldilà terrificante, oppressivo e pieno di orrori dal passato. Film adrenalinico e ottimamente orchestrato, un piccolo grande titolo di culto di quel periodo. Alcune sequenze rimangono davvero impresse nella memoria, soprattutto quelle con un Bacon affilato e carismatico. Ci si diverte un mondo ancora oggi. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Un giorno di ordinaria follia (1993)

Thriller metropolitano che racconta l'alienazione dell’uomo comune come probabilmente nessun altro lungometraggio ha saputo fare in quel decennio. Un Michael Douglas abbonato in quel periodo a ruoli problematici si rivela protagonista perfetto per un film che si dipana angosciante e insinuante. Robert Duvall e Barbara Hershey a supporto fanno in pieno il loro dovere, ma Un giorno di ordinaria follia è tutto incentrato sul personaggio principale che purtroppo ci somiglia molto più di quanto vorremmo ammettere. Disturbante. Forse il miglior film di Schumacher. Disponibile su CHILI, Google Play.

Batman Forever (1995)

Batman Forever: Il trailer italiano del film

Chiamato a sostituire il troppo “dark” Tim Burton, Schumacher risponde con un Batman Forever che è un tripudio di colori al neon, velenosi e corrosivi. Val Kilmer come protagonista il suo tutto sommato lo fa, ma Nicole Kidman, Tommy Lee Jones e soprattutto un Jim Carrey scatenato gli rubano la scena. Stephen Goldblatt alla fotografia prende la nomination all’Oscar per un’estetica da fumetto impazzito che indubbiamente funziona. E gli incassi salgono rispetto al precedente episodio. Divertente. Disponibile su CHILI, Google Play, NOW.

In linea con l’assassino (2002)

Dopo aver realizzato con Colin Farrell il riuscito Tigerland, Schumacher raddoppia con questo thriller a tratti geniale quasi interamente ambientato dentro una cabina telefonica. In linea con l’assassino intrattiene con intelligenza e un gusto per il genere che viene davvero rinfescato. Thriller d’azione “congelata” ma tangibile, pieno di momenti tesissimi e buone trovate di sceneggiatura. Nel cast anche Forest Whitaker. Oggetto di culto per gli amanti di Farrell quando decide di andare sopra le righe, Mirabolante a suo modo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il fantasma dell’opera (2004)

Il musical adattato da Stephen Sondheim è uno dei migliori del nuovo millennio. Un Gerard Butler potente, una Emmy Rossum soave e Patrick Wilson che si conferma l’attore perfetto quando bisogna interpretare l’eroe comune, senza troppe macchie. Messa in scena sontuosa e canzoni da brividi fanno de Il fantasma dell’opera un film spettacolare, profondo, realmente emozionante. Avrebbe meritato maggior successo, è uno dei titoli di questo genere meglio riusciti da molto tempo a questa parte. Disponibile su Amazon Prime Video.