Regé-Jean Page ricorda cosa ha imparato sul set di Harry Potter grazie ad Emma Watson

Regé-Jean Page ricorda il suo cameo in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 e svela cos'ha imparato sul set studiando Emma Watson.

Regé-Jean Page ha ricordato l’esperienza sul set di Harry Potter. L’attore, che a breve apparirà nel cast corale di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, prima di diventare incredibilmente popolare su Netflix grazie alla Serie TV di Bridgerton, si è concesso un cameo in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 diretto da David Yates. Uscito nel 2010, il penultimo film della saga fantasy con protagonista Daniel Radcliffe ha accolto nel cast anche un esordiente Regé-Jean Page. Il settimo film di Harry Potter ha rappresentato il suo debutto al cinema e, essendo un artista alle prime armi, ha raccontato di aver imparato molto sul set osservando Emma Watson.



Regé-Jean Page, cosa ha imparato sul set di Harry Potter studiando Emma Watson

Prima ancora di arrivare sul grande schermo, Regé-Jean Page ha recitato in TV. L’attore si è concesso un’esperienza in Gimme 6 e poi è apparso in un episodio di Casualty. La popolarità è arrivata molto tempo dopo. Prima ancora di Bridgerton, al cinema è apparso in Survivor, Macchine Mortali e Sylvie’s Love. Dopo il successo in casa Shondaland, l’attore è stato coinvolto in The Gray Man sempre distribuito da Netflix in streaming. A breve approderà in sala con una nuova avventura magica grazie a Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, ma non ha dimenticato la lezione preziosa sul set di Harry Potter. Ne I Doni della Morte – Parte 1, il suo personaggio è apparso al matrimonio di Bill Weasley e Fleur Delacour. In una recente intervista riportata da Just Jared, Regé-Jean Page ha ricordato come ha lavorato sul set di Harry Potter ed in particolare cos’ha imparato da Emma Watson.

All’epoca stavo lavorando in background, imparando come gli attori riuscivano a lavorare su set così grandi. Soprattutto guardavo Emma Watson che nascondeva il suo telefono sotto i tovaglioli nella scena del matrimonio, come a dire: ‘Questo è quello che fanno gli attori’. Mi limitavo a guardare come il regista interagiva con il set, cercavo di raccogliere spunti osservando e spiando ciò che facevano: è un ottimo modo per imparare.