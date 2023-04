Rai Cinema: i successi del 2022 in un viaggio nel Metaverso insieme a Dante Alighieri

News Cinema

Per raccontare i trionfi del 2022, fra film ed eventi, e anticipare le meraviglie che verranno, Rai Cinema si affida a un promo di 7 minuti ambientato nel Metaverso. A guidarci è Dante Alighieri.

Per presentare il bilancio delle sue attività nell'anno 2022, Rai Cinema ha scelto una modalità nuova di comunicazione istituzionale. Lo ha fatto attraverso un promo dal ritmo indiavolato ambientato nel Multiverso.

Molto contento dell'iniziativa, l'Amministratore Delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco spiega: "È un emozionante viaggio all'interno delle stanze del Metaverso di Rai Cinema che sintetizza in 7 minuti il racconto strutturato di un intero anno di film, eventi, partecipazione ai grandi festival, premi conquistati e progetti speciali. Cerchiamo di raccontare e valorizzare la varietà delle nostre attività nel cinema rinnovando l'approccio alle classiche modalità di racconto aziendale e proseguire in questo modo nel nostro percorso di posizionamento e presidio dell’innovazione tecnologica".

Il promo dello sfavillante 2022 di Rai Cinema

Il promo ambientato nel Multiverso di Rai Cinema ha una guida d'eccezione: Dante Alighieri, che avendo attraversato Inferno, Purgatorio e Paradiso, si trova perfettamente a suo agio in un contesto sicuramente più affascinante, colorato e che mette allegria. Il poeta toscano comincia il suo viaggio dagli eventi Rai Cinema del 2022, ad esempio l'anteprima di Dante di Pupi Avati alla presenza di Sergio Mattarella o la première a Genova de Il viaggio degli eroi. È poi la volta dei grandi festival del cinema: Berlino, Cannes, Roma. E che dire dei numerosi premi vinti, in primis la pioggia di David di Donatello e il biglietto d’oro per La stranezza e Il Colibrì?

Il promo ci conduce anche fra le meraviglie della piattaforma Rai Cinema Channel e cita la sala Medicinema del Policlinico Agostino Gemelli e la sala brandizzata Rai Cinema dell'aeroporto di Fiumicino. Non mancano le anticipazioni di nuovi pregiatissimi film come Io Capitano di Matteo Garrone o Finalmente l'alba di Saverio Costanzo.

Infine, sempre parlando di radioso futuro, viene ricordato il Festival di Cannes 2023, dove Rai Cinema sarà presente innanzitutto con i tre film italiani in concorso: Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. E ora… buona visione!