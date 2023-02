Quando: il film di Walter Veltroni al Bari International Film Festival 2023 in anteprima mondiale

News Cinema

Quando, che è il secondo film di finzione di Walter Veltroni, avrà la sua anteprima internazionale al Bari International Film Festival. Sarà presentato al Teatro Petruzzeli il 30 marzo.

L'edizione 2023 del Bari International Film Festival si prospetta davvero ricca. I film italiani legati a nomi importanti che avranno la loro anteprima mondiale alla manifestazione cinematografica diretta da Felice Laudadio continuano ad aumentare, e arriva oggi la notizia che ci sarà anche Quando, la nuova regia di Walter Veltroni.

Distribuito da Vision Distribution e in uscita il 30 marzo, Quando verrà presentato, lunedì 27 marzo, al Teatro Petruzzelli, alla presenza di Walter Veltroni e, probabilmente, di parte del cast.

Quando: il cast e la trama

In Quando recitano Neri Marcorè, Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni e Olivia Corsini. Il film vede la partecipazione straordinaria di Gianmarco Tognazzi e ha nel cast anche Dharma Mangia Woods, Ninni Bruschetta, Anita Zagaria, Elena Di Cioccio, Carlotta Gamba, Luca Maria Vanuccini. Da segnalare, infine, l'amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno, Michele Foresta, Stefano Fresi, Andrea Salerno, Luca Vendruscolo, Pierluigi Battista, Renato De Angelis.

Scritto da Doriana Leondeff, Simone Lenzi e dallo stesso Walter Veltroni, Quando è una produzione Lumière & Co. e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi. Ecco la sinossi ufficiale del film:

La giovane vita di Giovanni va in pausa nell'estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni, si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c'è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto.

Giovanni è come un bambino cinquantenne, deve imparare a muoversi in questa nuova dimensione, accettando anche la perdita dei vecchi legami e la scoperta di nuovi.

Ad aiutarlo ci sono Giulia, una giovane e tormentata suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza, e Leo, un ragazzo problematico affetto da mutismo selettivo. Grazie a loro Giovanni, oltre che a riprendere le normali funzioni vitali, troverà il modo di riuscire a comprendere la sua nuova esistenza e ad affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Francesca, la figlia avuta nella sua precedente vita.

Walter Veltroni in breve

Quando è il secondo film di finzione diretto da Walter Veltroni dopo C'è Tempo, uscito nel 2017 e con protagonista Stefano Fresi. L'ex politico ha esordito dietro alla macchina da presa nel 2014 con il documentario Quando c'era Berlinguer. Fra gli altri suoi doc ricordiamo I bambini sanno, Indizi di Felicità e il recente È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito, dedicato al calciatore Paolo Rossi.

Italiani al Bif&st 2023

Il Festival di Bari 2023, o semplicemente Bif&st 2023 si svolgerà dal 24 marzo al 1 aprile. A inaugurarlo sarà il nuovo film di Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova, con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Sara Serraiocco. Ci sarà poi Scordato di Rocco Papaleo, che aprirà il concorso ItaliaFilmFest sabato 25 marzo e che vede nel cast la cantante Giorgia. Papaleo non è nuovo al Bif&st. Nel 2019 ha presentato insieme a Sergio Rubini Il grande spirito, di cui era interprete principale insieme al regista. Da non dimenticare Amusia di Marescotti Ruspoli, con Maurizio Lombardi, Carlotta Gamba e Fanny Ardant.

In attesa di conoscere il programma completo del festival, a cui comingsoon.it dedicherà ampio spazio, abbiamo anche appreso che Sonia Bergamasco riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence e terrà una masterclass. L'attrice è al momento nelle nostre sale in Grazie Ragazzi.