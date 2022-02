Prime Video, i Film di Febbraio 2022: Come ti ammazzo il bodyguard 2, Dangerous e Il grande salto

News Cinema

A febbraio 2022 alcune esclusive e film originali su Prime Video in streaming, tra cui Come ti ammazzo il bodyguard 2 con Ryan Reynolds, Dangerous con Scott Eastwood. Tra i film di terze parti c'è Il grande salto di Giorgio Tirabassi.

Nel febbraio 2022 di Prime Video i lungometraggi si distribuiscono come al solito tra Amazon Original ed esclusive, cioè film che non sono prodotti da Amazon ma sono inizialmente disponibili solo sul servizio. Non manca comunque un abbondante inserimento di opere di terze parti, delle quali segnalaremo qualcosa, ma non prima di esserci occupati degli originali. Scopri Prime Video

Prime Video, i film Amazon Original e le esclusive di febbraio 2022

Le esclusive Prime Video di febbraio 2022 sono inaugurate il 2 da Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario di Patrick Hughes, commedia d'azione con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson di nuovo nei panni della guardia del corpo Michael e del sicario Darius, questa volta impegnati a proteggere la moglie di quest'ultimo, interpretata da Salma Hayek. Su Prime Video trovate anche il primo capitolo, Come ti ammazzo il bodyguard.



Dall'11 febbraio il documentario Rooney racconterà l'attaccante Wayne Rooney, attraverso la sua stessa testimonianza e i commenti di chi gli è vicino, da sua moglie agli amici.

In tempo per San Valentino, la commedia Ti odio, anzi no, ti amo! vede Lucy Hutton (Lucy Hale) e Joshua Templeton (Austin Stowell) contendersi un'ambita promozione, anche se un'attrazione complica notevolmente la dinamica...

Dal 21 febbraio Dangerous invece è un action-thriller dove Dylan "D" Forrester (Scott Eastwood) è un ex-detenuto sociopatico che deve tornare a imbracciare le armi per difendere la sua famiglia da una banda di mercenari. Lo sostiene il suo terapeuta Alderwood (Mel Gibson), mentre un'agente FBI (Famke Janssen) e uno sceriffo (Tyrese Gibson) lo hanno nel mirino.

I due Original sono invece la commedia francese Flashback (dal 4), diretta e interpretata da Caroline Vigneaux avvocatessa egocentrica che si ritrova a viaggiare nel tempo, e la commedia romantica I Want You Back (dall'11), nella quale Charlie Day e Jenny Slate cercano di rovinare le nuove relazioni dei rispettivi partner, che hanno lasciato entrambi nello stesso weekend.

Prime Video, i film di terze parti sulla piattaforma nel febbraio 2022