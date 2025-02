Prima di September 5 - La diretta che cambiò la storia, cinque film in streaming sul potere della televisione

News Cinema

Eccovi alcuni film in streaming che raccontano il mondo del piccolo schermo e alcune delle sue contraddizioni intrinseche.

Approfittando dell’arrivo nelle sale italiane del notevole September 5 - La diretta che cambiò la storia, vogliamo proporvi cinque film in streaming che parlano dello stesso tema, ovvero l’importanza e la conseguente importanza dell’uso di un mezzo di informazione come la televisione. Buona lettura.

Prima di September 5 - La diretta che cambiò la storia, cinque film sul potere della televisione

Quinto potere

Dentro la notizia

The Truman Show

Frost/Nixon

Lo sciacallo - Nightcrawler

Quinto potere (1976)

Il film che ha cambiato la percezione del mezzo televisivo in un decennio complesso come gli anni ‘70. Dal genio di uno scrittore come Paddy Chayefsky, da un regista mai abbastanza ammirato quale Sidney Lumet, un dramma con personaggi profondi, identità dilaniate, una senso del grottesco a dir poco inebriante. Quinto potere viene condotto da un cast clamoroso, che comprende Peter Finch, William Holden, Faye Dunaway, Beatrice Straight, Ned Beatty, Robert Duvall e molti altri, Quattro premi Oscar - tre agli attori e uno alla sceneggiatura - per uno dei lungometraggi più potenti e visionari di tutti i tempi, una apologo morale e rivelatorio sulle oscurità della manipolazione mediatica. Capolavoro assoluto. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Dentro la notizia (1987)

Dopo il grande successo di Voglia di tenerezza James L. Brooks sforna una commedia dolceamara e sofisticata sul mondo dell'informazione televisiva. Holly Hunter come protagonista è strepitosa, William Hurt non le è ovviamente da meno, Albert Brooks a supporto prezioso e il cammo finale di Jack Nicholson da storia del cinema. Dentro la notizia fa a fettine il perbenismo bigotto degli anni ‘80 con momenti di scrittura e di recitazione inimitabili. Arrivano sette nomination all’Oscar tra cui quelle per il film, al trio di protagonisti e alla sceneggiatura. Con un finale amarissimo che rivela tutto il cinismo di chi dovrebbe fare informazione come servizio pubblico e non per tornaconto privato. Superbo. Disponibile su Amazon Prime Video.

The Truman Show (1998)

The Truman Show: Il trailer italiano del film di Peter Weir

Prima dell'esplosione dei reality show, un capolavoro sulla caducità della vita, sulla leggerezza impalpabile della realtà come la vediamo. Un Jim Carrey incommensurabile forma per Peter Weir la prova che vale una carriera. Accanto a lui Laura Linney, Ed Harris, Natascha McElhone e Paul Giamatti concludono il cast di The Truman Show, capolavoro di poesia cinematografica senza tempo. Nomination all’Oscar per la regia, ad harris e per la sceneggiatura di Andrew Niccol. E al film e a Carrey? Incredibile non siano arrivate. Il mondo e la sua ipocrisia visto e smascherato dagli occhi di un “Candido” che rappresenta ancora oggi il meglio di tutti noi. Film che ha cambiato la storia e la percezione. Con un finale devastante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Frost/Nixon (2008)

Frost/Nixon - Il duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ron Howard porta sul grande schermo una delle più famose interviste della storia della televisione americana, sfruttando la magnifica sceneggiatura di Peter Morgan ma soprattutto le interpretazioni sontuose di Michael Sheen e Frank Langella, supportati da un cast di contorno che comprende anche Rebecca Hall e Kevin Bacon. Il risultato supera i confini del biopic per diventare una sorta di thriller psicologico di fattura elevatissima. Frost/Nixon conquista cinque candidature all’Oscar tra cui film, regia, attore protagonista (Langella) e sceneggiatura. Raro esempio di cinema che sa come sfruttare la storia per costruire psicologie e storie fortemente contemporanee. Da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Lo sciacallo - Nightcrawler (2014)

Lo Sciacallo - Nightcrawler: Il trailer ufficiale in italiano

L’esordio alla regia di Dan Gilroy ci regala un Jake Gyllenhaal camaleontico e viscido in un personaggio che vuole imporsi come nuovo “occhio” di una Los Angeles che ama il sangue, la violenza e la tragedia. Lo sciacallo - Nightcrawler nel cuore è una commedia nerissima a cui partecipano con dedizione e precisione anche Rene Russo e Riz Ahmed. Alcune sequenze sono sconvolgenti, altri momenti si trasformano in un compendio di psicologie deformate e devastate. Arriva la candidatura all’Oscar per la miglior sceneggiatura, meritatissima. Difficile trovare un lungometraggio che racconti la nostra sete di immagini scioccanti con perizia maggiore di questa. Mette davvero a disagio quando vuole…Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.