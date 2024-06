Prima di Bad Boys: Ride or Die, i migliori film in streaming tra azione e poliziesco

News Cinema

Negli anni '80 e '90 il poliziesco e l'action hanno trovato una proficua contaminazione. Questi i cinque film in streaming che lo dimostrano.

p>L’arrivo nelle sale di Bad Boys: Ride or Die ha riportato alla mente il periodo in cui il franchise con Will Smith e Martin Lawrence è nato, ovvero un momento di cinema mainstream in cui poliziesco e action avevano trovato una contaminazione ben precisa. Negli anni ‘80 i primi a tentare tale approccio al genere sono stati Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, con risultati apprezzabili al botteghino ma non dal punto di vista artistico. I cinque film in streaming che vi proponiamo qui sotto, anche in alcuni casi non perfetti, rappresentano invece maggiormente compiuto nel proporre spettacolo per il grande pubblico e insieme un prodotto di qualità il più elevata possibile. Buona lettura.

Cinque film in streaming in cui il poliziesco si fonde con l’action

Arma letale

RoboCop

Die Hard - Trappola di cristallo

Black Rain - Pioggia sporca

Heat - La sfida

Arma letale (1987)

Arma letale: Il trailer del film

L’action di culto diretto da Richard Donner apre le danze nel filone del poliziesco in cui due colleghi diversi tra loro devono risolvere il caso a forza di sparatorie e scene fracassone. L’alchimia tra il nevrotico Mel Gibson e il più compassato Danny Glover è indiscutibile, e si svilupperà anche nei capitoli successivi. Adrenalina che scorre grazie a una regia portentosa, divertimento nei momenti maggiormente da macchietta, scene d’azione perfette per creare la giusta tensione. Arma letale non delude assolutamente. Non sarà originalissimo, ma funziona davvero a meraviglia. Ancora oggi è tra i migliori del sotto-genere. Disponibile su Sky, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

RoboCop (1987)

L’istrione iconoclasta Paul Verhoeven dirige un poliziesco sci-fi brutale nella messa in scena, avveniristico nell’ambientazione quanto tristemente ancorato alla realtà di un’America violenta e restauratrice. Peter Weller, Nancy Allen e un Michael Ironside memorabile fanno di RoboCop un thriller d’azione impossibile da dimenticare. Sangue a catinelle e una visione pessimista, nichilista del futuro sociale del Paese. Da un autore che non ha mai lavorato di fioretto un film spietato, bellissimo da vedere, che ti lasci dentro quel senso di sconfitta a prescindere da chi spara l’ultima pallottola. Titolo di culto tra i più assoluti del decennio. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Die Hard - Trappola di cristallo (1988)

Die Hard - Trappola di cristallo: il trailer del film

L’action forse piû riuscito del decennio, un concentrato di idee, azione, spettacolo e carisma da fare invidia a tutti i prodotti fracassoni venuti dopo. Bruce Willis è di un fascino proletario stordente, Alan Rickman il perfetto contraltare elitario. In mezzo John McTiernan mette in scena Die Hard - Trappola di cristallo come un giocattolo a orologeria, con un finale pirotecnico e molti momenti pazzeschi. Dei numero sequel, il terzo con Samuel L. Jackson e Jeremy Irons è sotto molti punti di vista addirittura migliore, a cominciare dalla straordinaria esplosione di partenza. Ma questo è l’originale, tutto da gustare per un divertimento serrato e intelligente. Chapeau. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Black Rain - Pioggia sporca (1989)

Lo stile da videoclip patinato e allo stesso tempo autunnale di Ridley Scott si adatta benissimo a questo poliziesco dall'ambientazione originale, un Giappone violento e notturno. Un Michael Douglas in versione deluxe, accompagnato per un tratto da un ottimo Andy Garcia, fa di Black Rain - Pioggia sporca un thriller con grandi momenti di cinema e un’atmosfera spesso soffocante. Non tutto funziona, la storia procede troppo a scatti, ma lo spettacolo soprattutto visivamente è onestamente superbo. Kate Capshaw nel cast eleva senza dubbio alcuno il potenziale fascinoso del film. Un neo-noir d'autore magnetico in particolar modo nelle sue imperfezioni. Disponibile su SKy, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Heat - La sfida (1995)

Il capolavoro del genere. La visione potente e perfezionista di Michael Mann per un noir metropolitano accaldato e insieme gelido, in cui Al Pacino e Robert De Niro si danno battaglia a colpi di cinema straordinario. Heat - La sfida è il meglio che questo genere abbia mai offerto, con la sparatoria in mezzo al film che ha fatto la storia del cinema. Val Kilmer, Ashley Judd, Tom Sizemore e tutti gli altri sono comprimari perfetti. Sostanza, tragedia, spettacolo, dolore. C’è tutto in questo poliziesco-action totale, che scrive un prima e un dopo con la sua sola presenza. Indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.