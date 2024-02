Premio Carlo Mazzacurati per il Miglior Personaggio: i 10 candidati della prima edizione

News Cinema

Il 20 e 21 aprile, a Padova e Vicenza, si svolgerà la prima edizione del Premio Carlo Mazzacurati per il Miglior Personaggio di un film della stagione. Sono stati resi noti i 10 concorrenti e la giuria, con Francesca Archibugi e Lucia Mascino.

Si svolgerà quest'anno la prima edizione del Premio Carlo Mazzacurati per il Miglior Personaggio in un'opera cinematografica italiana. Il riconoscimento prende il nome da un regista che ci ha regalato film molto belli (da Un'altra vita a La lingua del Santo) e che è prematuramente scomparso nel 2014.

Il Premio Carlo Mazzacurati, promosso dal Cinema Odeon di Vicenza e dalla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati, cerca il Miglior Personaggio tra quelli dei film usciti nelle sale cinematografiche nell'ultima stagione. Una menzione speciale verrà assegnata al Film Nascosto, in altre parole il film che avrebbe meritato di restare in sala più a lungo. Da notare che il miglior personaggio non dev'essere necessariamente il protagonista di un film, ma può anche trattarsi di un piccolo ruolo ben scritto e ben interpretato.

Il 20 e 21 aprile, al Cinema Odeon di Vicenza e al Multiastra di Padova (città del regista), verranno proiettati i 3 film finalisti, e la sera del 21 aprile la Giuria Ufficiale proclamerà il personaggio cinematografico vincitore. la Giuria Preliminare, invece, assegnerà il premio speciale al Film Nascosto.

La Giuria del Premio Carlo Mazzacurati 2024

Insieme ai 10 personaggi in gara, sono stati annunciati i nomi dei componenti della Giuria del Premio Carlo Mazzacurati per il miglior personaggio cinematografico dell'anno:

Francesca Archibugi (regista e sceneggiatrice)

(regista e sceneggiatrice) Gianluca Farinelli (Direttore della Cineteca di Bologna, presidente Festa del Cinema di Roma)

(Direttore della Cineteca di Bologna, presidente Festa del Cinema di Roma) Massimo Gaudioso (sceneggiatore)

(sceneggiatore) Lucia Mascino (attrice cinematografica e teatrale)

I candidati al Premio Carlo Mazzacurati 2024

Ed ecco i 10 personaggi che si contendono il Premio Carlo Mazzacurati 2024:

L'ultimo film diretto da Carlo Mazzacurati è stato La sedia della felicità, uscito nel 2013.