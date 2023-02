Planet of the Apes 4, prime notizie sulla trama del nuovo capitolo

News Cinema

Planet of the Apes 4, cioè Kingdom of the Planet of the Apes, arriva dopo la trilogia di successo di qualche anno fa: quali sono i legami narrativi con quell'altra storia... e come si prosegue dopo Cesare?

Uscirà nel maggio 2024 il quarto capitolo della saga del Pianeta delle Scimmie, Kingdom of the Planet of the Apes, che arriva dopo la fine della trilogia precedente, conclusasi nel 2017 con The War - Il pianeta delle scimmie. Grazie a un piccolo scoop di Hollywood Reporter, sappiamo qualcosa in più della premessa del film di Wes Ball, che eredita la saga da Matt Reeves, impegnatissimo col suo Batman. Leggi anche William H. Macy in Kingdom of the Planet of the Apes

Kingdom of the Planet of the Apes, la trama del quarto capitolo

Con una sequenza di due tweet, Hollywood Reporter ha rivelato quello che la redazione è riuscita a sapere della trama di Kingdom of the Planet of the Apes, cucinata anche da Rick Jaffa e Amanda Silver: i due sono dietro al grande successo di Avatar: La via dell'acqua, nonché dietro alla trilogia reboot, trionfo della performance capture e di Andy Serkis, che vi interpretava la scimmia intelligente Cesar. Si è aggiunto al cast un nuovo membro: si tratta di Dichen Lachman, già vista in Jurassic World - Dominion e Scissione.

La storia si ambienta diversi anni dopo The War: mentre gli esseri umani ormai sopravvivono come animali selvaggi, la società delle scimmie si è diversificata, e non tutti conoscono la figura di chi le emancipò, appunto Cesare. Alcuni invece hanno ben presente la guida di un tempo, ma ne hanno deviato gli insegnamenti per giustificare la propria brama di potere. Non manca molto prima che emerga un leader malvagio, deciso a recuperare della tecnologia umana, mentre un altro leader, privato del suo branco, deve recuperare la libertà, aiutato da una donna che sembra però avere un piano tenuto nascosto a quest'ultimo. Ricordiamo anche che la storia seguirà uno dei figli di Cesar, Cornelius.