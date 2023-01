William H. Macy in Kingdom of the Planet of the Apes

News Cinema

Il grande attore americano si è unito al cast del primo capitolo di una nuova saga del Pianeta delle Scimmie, diretto da Wes Ball. Il progetto prende sempre più forma.

Pimpante aggiunta al cast di Kingdom of the Planet of the Apes, la partenza di una nuova saga del Pianeta delle Scimmie: nel cast è infatti entrato il veterano William H. Macy, noto al grande pubblico grazie al ruolo di Frank in Shameless, per il quale ha ricevuto ben sei nomination agli Emmy. Naturalmente Macy era noto ai cinefili da molto prima, almeno da quando esplose con Fargo (1996) con relativa nomination all'Oscar come migliore non protagonista, ma forse anche dalle precedenti collaborazioni con l'amico David Mamet. Leggi anche Kingdom of the Planet of the Apes è il titolo del nuovo film della saga del Pianeta delle Scimmie

Kingdom of the Planet of the Apes, cast e regista pronti alla partenza