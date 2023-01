Paul Rudd svela quale altro film MCU ha ispirato Ant-Man and the Wasp: Quantumania

News Cinema

Il terzo capitolo di Ant-Man avvia la Fase 5 dell'universo Marvel e Paul Rudd ha svelato quale altro film dell'MCU è stato prezioso per la realizzazione di Quantumania.

E se dietro un film Marvel ce ne fosse un altro? A quanto pare è quello che è accaduto ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, che interpreta il protagonista Scott Lang, ha ammesso che il terzo capitolo di Ant-Man ha tratto spunto da un altro film Marvel. Con l’arrivo di Quantumania in sala, il Marvel Cinematic Universe accoglie la Fase 5 con nuove storie, personaggi e anche villain. È il caso di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors e destinato ad occupare un ruolo di spicco fino alla Fase 6 dell’MCU. Ma a quale film si saranno ispirati gli autori per realizzare Ant-Man and the Wasp: Quantumania? A rivelarlo è stato Paul Rudd.



Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Ant-Man and the Wasp: Quantumania a quale film Marvel si ispira

Dopo la sconfitta di Thanos in Avengers: Endgame, l’universo Marvel si prepara ad accogliere un nuovo villain. Il suo nome è Kang il Conquistatore ed una sua prima variante, Colui Che Rimane, è stata lanciata durante la prima stagione di Loki. Un ruolo chiave nella Fase 5 dell’universo Marvel sarà sicuramente il tema del Multiverso, già esplorato nel corso della Fase 4 con Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. L’inizio di una nuova fase porta con sé anche nuovi temi e villain da sconfiggere. Eppure, a detta di Paul Rudd, gli autori hanno avuto come punto di riferimento un altro film Marvel per realizzare Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Com’è chiaro dal primo trailer, il terzo film di Ant-Man cambia tono. Mentre i primi due film hanno puntato soprattutto sull’ironia del personaggio, in Quantumania la narrazione subisce un cambio importante e restituirà un approccio più serio e drammatico. A rendere possibile tutto questo è stato Thor: Ragnarok, terzo film con protagonista Chris Hemsworth che a sua volta ha optato per un cambio registro. Grazie a Thor, Paul Rudd ha ammesso che anche il terzo film di Ant-Man ha potuto sperimentare il cambiamento. Ai microfoni di CBR ha raccontato com’è stato possibile:

Abbiamo parlato molto durante il processo di realizzazione. Ho continuato a pensare a Thor: Ragnarok, dove la differenza con gli altri era così lampante tanto da non poter quasi credere che fosse il terzo film, per quanto diverso. C’era qualcosa di attraente nel fare qualcosa di inaspettato.