Paddington in Perù: Paddington fa sfoggio della sua arte di arrangiarsi nel nuovo trailer del film

News Cinema

Paddington in Perù, sequel di Paddington e Paddington 2, ci divertirà con le sue peripezie a partire da gennaio 2025. Del film, in cui vedremo le new entry Antonio Banderas e Olivia Colman, è appena arrivato un nuovo divertente trailer italiano.

È appena arrivato il nuovo trailer italiano di Paddington in Perù, il terzo attesissimo capitolo cinematografico delle avventure dell'orsetto che prende il nome da una famosa stazione di Londra. Creato da Michael Bond nel 1958, l'Orso Paddington torna nel paese di cui è originario e dimostra ancora una volta di essere gentile, estremamente educato ma bravo come nessun altro a cacciarsi nei guai.

Cosa sappiamo su Paddington in Perù

L'Orso Paddington è stato un giocattolo e il protagonista tanto di una serie di libri quanto di tre serie televisive. Al cinema è apparso in Paddington, nel 2014, e in Paddington 2, nel 2017, conquistando folle di spettatori. Se il primo ha incassato in tutto il mondo oltre 282 milioni di dollari, il sequel ne ha guadagnati 227, assicurandosi però il plauso praticamente unanime della critica. Sul sito di recensioni Rottentomatoes il film aveva infatti il 100% di giudizi positivi, tanto che in moltissimi avevano scritto che il film "era meglio di Quarto potere", che aveva il 99% di recensioni favorevoli. Poi Paddington 2 è sceso al 99% per colpa di un giornalista che lo ha definito "ridicolo", accusando l'orso di essere "troppo sicuro di sé". In ogni modo il merito dell'alta qualità dei film è del regista e sceneggiatore Paul King e del cast a dir poco straordinario, a cui appartengono alcuni dei più bravi attori inglesi, a cominciare da Hugh Bonneville, Sally Hawkins e Jim Broadbent.

Nel terzo Paddington troviamo dei volti nuovi, per esempio Olivia Colman, che sarà una suora, anzi una Reverenda Madre. Poi c'è Antonio Banderas, nella parte di Hunter Cabot, antagonista del nostro delizioso orsetto ghiotto di marmellata di arance. Ricordiamo anche che alla guida del film c'è un nuovo regista: tale Dougal Wilson, a cui dobbiamo diversi video musicali. Paul King, però, ha dato il suo contributo, scrivendo il copione insieme a Mark Burton, Jon Foster e James Lamont. Nella versione originale dei tre film, a prestare la voce a Paddington è Ben Whishaw, compito che in Italia è andato a Francesco Mandelli.

Per quanto riguarda la trama di Paddington in Perù, che è un tripudio di colori e scene avventurose, la vicenda ruoterà intorno al viaggio in Perù di Paddington, che parte per far visita alla zia Lucy, che vive nella "casa per orsi in pensione". Con la famiglia Brown al seguito, il nostro eroe dal montgomery azzurro e il cappello rosso farà una capatina nella foresta amazzonica e camminerà sulle montagne. La data d'uscita del film è fissata per il 16 gennaio 2025.

Paddington in Perù: il nuovo trailer italiano

Ed ecco il nuovo trailer italiano di Paddington in Perù!