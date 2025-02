Oscar 2025: le candidate come miglior attrice non protagonista

News Cinema

Una buona parte delle candidate all'Oscar per la migliore attrice protagonista 2025 ha dovuto non solo recitare in un film, ma anche ballare e cantare, mentre a qualcuno è capitato di avere a disposizione un numero piuttosto limitato di battute per emergere. Qualcun altro, infine, ha fatto fronte a più di 3 ore di film.

Tre delle cinque attrici che quest'anno gareggiano per l'Oscar alla migliore attrice non protagonista hanno conquistato i membri dell'Academy con performance canore e/o danzerecce, mentre una ha ottenuto la nomination grazie a un'interpretazione brevissima ma intensa, come è accaduto solamente alle grandi attrici, e del resto lei grande lo è davvero. Infine troviamo nella magica cinquina una giovane artista britannica con una notevole filmografia alle spalle e, nel curriculum, una candidatura come miglior attrice protagonista. La sfida dunque è all'ultimo sangue, e se fossimo fra coloro che votano, davvero non avremmo saputo a chi accordare la nostra preferenza.

Leggi anche Oscar 2025: Tutte le Nomination

Ecco le cinque candidate all'Oscar nella categoria della migliore attrice protagonista 2025

Zoe Saldana per Emilia Pérez

Per qualcuno Zoe Saldana sarà principalmente la Neytiri di Avatar e relativi sequel, ma l'attrice statunitense di padre dominicano e madre portoricana ha una lunga carriera alle spalle e al momento sembra la favorita nella corsa all'Oscar per la migliore attrice non protagonista. Il caso Carla Sofia Gascon potrebbe aver oscurato la sua stella, ma la sua sorprendente performance in Emilia Pérez la distanzia senz'altro dalle altre "pretendenti". Zoe recita divinamente nel film e passa con disinvoltura al canto e con grazia e ritmo al ballo. Insomma, l'eroina di diversi film di fantascienza ha sfruttato in pieno l'occasione di cimentarsi in qualcosa di veramente artistico e, già che c'era, ha costruito, con l'aiuto del regista Jacques Audiard, un personaggio complesso, sfaccettato e piacevolmente imprevedibile. Non dobbiamo infine dimenticare che Zoe ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes, un riconoscimento importante condiviso con Selena Gomez, Adriana Paz e la stessa Gascon.

Leggi anche Emilia Pérez: la recensione del film di Jacques Audiard in concorso al Festival di Cannes

Emilia Perez: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Jacques Audiard con Zoe Saldaña e Selena Gomez - HD

Monica Barbaro per A Complete Unknown

La grandissima interpretazione di Timothée Chalamet in A Complete Unknown non mette assolutamente in secondo piano, nel film di James Mangold sul giovane Bob Dylan, la prova attoriale di Monica Barbaro, che ha dovuto misurarsi con un personaggio vero, vivo e larger than life. Parliamo della cantautrice e attivista Joan Baez. Tutti ricordano la sua voce e le sue battaglie per i diritti civili, a favore dell'ambiente e contro la pena di morte, la guerra in Vietnam e la guerra in Iraq. Joan Baez canta ancora e ha dato la sua benedizione a Monica Barbaro, che, incontrandola, è stata sopraffatta dall'emozione. Per Monica suonare la chitarra è stato molto impegnativo. Non che il canto sia stato facile, intendiamoci. Oltre a modulare la voce rendendola simile a quella di Joan Baez, la Barbaro si è dovuta mettere emotivamente a nudo, perché per lei cantare è una cosa molto intima. Se ancora vi state chiedendo dove abbiate già visto l'attrice Californiana dai lunghi capelli castani, la risposta è in Top Gun: Maverick, dov'era la giovane e grintosa pilota Natasha "Phoenix" Trace.

Leggi anche A Complete Unknown, la recensione: quasi un musical, che di Dylan studia l'icona e i simboli

A Complete Unknown: Il Trailer Finale in Italiano del film con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan - HD

Ariana Grande per Wicked

Fra Monica Barbaro, Zoe Saldana e Ariana Grande, la vera ugola d'oro degli Oscar 2025 è la terza, e ricordiamoci che è anche una ballerina professionista, che ha avviato la sua carriera a Broadway con un musical, oltre a incidere diversi album e a vincere 2 Grammy Awards, 3 American Music Awards, 2 Billboard Music Awards e 10 MTV Video Music Awards. Quando le è stata affidata la parte di Glinda in Wicked, Ariana ha dichiarato di voler ridimensionare il suo ruolo di pop star avuto negli ultimi 10 anni, per "riconnettersi con le origini teatrali della sua carriera". Il pubblico ha lodato la sua performance e puntuale è arrivata la candidatura ai più importanti premi cinematografici a stelle e strisce, ad esempio i Golden Globes, i Critics' Choice Awards e gli Screen Actors Guild Awards. L'attrice ha visto per la prima volta il musical a cui è ispirato il film a 10 anni ed è solita dividere la sua vita in due fasi: una prima di Wicked e l'altra dopo. Per questo, quando è stata scelta, si è lanciata in uno studio "matto e disperatissimo" e ha preso lezioni di recitazione. I tour promozionali e i molti red carpet l'hanno affaticata e in molti sono preoccupati per la sua eccessiva magrezza, ma la Grande ha la forza di un leone e un'incredibile determinazione, e dopo il 3 marzo tornerà certamente in ottima forma.

Leggi anche Wicked: la recensione del musical nel magico mondo di Oz con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Wicked: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Isabella Rossellini per Conclave

Le sono bastati 10 minuti di film per dimostrare ancora una volta di essere una bravissima attrice, eppure Isabella Rossellini non era mai stata candidata all'Oscar. Le è successo per merito del ruolo di una suora (Suor Agnes) proprio com'era accaduto nel 1946 a sua madre Ingrid Bergman, che aveva ottenuto la nomination interpretando sorella Mary Benedict ne Le campane di Santa Maria. Identificata spesso come figlia di o moglie di, la Rossellini sta vivendo da qualche anno una nuova primavera artistica, suggellata anche da una serie di nomination ai premi più importanti. Ricordiamo ad esempio il David di Donatello speciale alla carriera arrivato nel 2023, anno in cui l'abbiamo ammirata ne La Chimera. Riguardo alla sua performance in Conclave, Vogue ha scritto:

Isabella Rossellini ci ha regalato un’interpretazione autoritaria, strategica, incombente tanto nei silenzi quanto nella sua resilienza di sguardo, e nel dire (e detenere) la verità senza paura. Se quest’anno sarà lei a stringere fra le mani il trofeo dell’Academy sarà anche perché il suo è un personaggio che non perde dignità e terreno in una delle più solide roccaforti del patriarcato: la chiesa cattolica.

Leggi anche Conclave: la recensione del thriller con Ralph Fiennes

Conclave: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini - HD

Felicity Jones per The Brutalist

Chiude la cinquina delle possibili migliori attrici non protagoniste di quest'anno Felicity Jones, che è l'unica, come dicevamo in apertura, ad aver già ottenuto una nomination agli Oscar. Il film era La teoria del tutto e Felicity gareggiava come miglior attrice protagonista. Se in quel biopic era la moglie del geniale fisico e astrofisico Stephen Hawking, in The Brutalist è la consorte dell'architetto László Tóth, ebreo ungherese emigrato negli Stati Uniti nel 1947. La sua Erzsébet è costretta su una sedia a rotelle ma non è una donna debole. Il rapporto che ha con il marito è spesso conflittuale e tempestoso, ma la donna che viene fuori da questi scontri è granitica e guarda sempre avanti, e Felicity ha avuto ben due anni per prepararsi al ruolo e far proprio, tra le altre cose, l'accento ungherese. Del film di Brady Corbet ha amato l'urgenza, e avere una famiglia l'ha aiutata a comprendere il personaggio. Forse non è la favorita nella corsa alla statuetta dorata, ma un film denso e "necessario" come The Brutalist e il fatto di recitare accanto al magnifico Adrien Brody avranno sicuramente segnato una tappa importante della sua maturazione artistica.

Leggi anche The Brutalist: la recensione del film di Brady Corbet con Adrien Brody presentato a Venezia