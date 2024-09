La vita di un architetto ungherese dai campi di concentramento alla carriera dopoguerra negli Stati Uniti è al centro del terzo e più ambizioso film di Brady Corbet, The Brutalist, presentato in 70mm alla Mostra del Cinema di Venezia in concorso. La recensione di Mauro Donzelli.

Costruirsi una nuova vita, dopo la distruzione della sua e di quella di un continente uscito dalla guerra, architetto del minimo spreco - di prospettive e spazi - sempre sull’orlo dello sprecco nella sua vita personale di quanto aveva di più carola, l’amore della moglie e della figlia. È davvero enorme la cura formale e lo studio pieno di passione per gli spazi, la loro sistemazione nel mondo e su un grande schermo nel nuovo film di Brady Corbet, terzo e decisamente il più ambizioso, da parte di un talento vivace quanto inusuale. Fattosi conoscere come attore adolescente in Thirteen e Mysterious Skin, ha poi portato avanti per alcuni anni una carriera davanti alla macchina da presa, spostandosi però presto, e ormai definitivamente, a indossare i panni dell’autore molto più da intendere all’europea che in senso americano. Indipendente e dalla curiosità vorace, ha prima esordito adattando un racconto di Sartre, The Childhood of a Leader, per poi passare a un dramma musicale con Natalie Portman, Vox Lux. Due film con in comune un lavoro appassionato sulla forma cinema, sperimentando suoni e focali, formati e recupero di tecniche passate.

Percorso che ora arriva a pieno compimento, sempre al fianco in sede di scrittura e produzione della cineasta e attrice norvegese Mona Fastvold, a sua volta regista de Il mondo che verrà, in concorso a Venezia nel 2020. Lo fa raccontando trent’anni di vita - in quasi quattro ore con intermezzo di 15 minuti - di un architetto ebreo ungherese, László Tóth, sopravvissuto all’Olocausto che dopo la fine della Seconda guerra mondiale emigrò negli Stati Uniti insieme alla moglie Erzsébet, come tanti personaggi del suo genio (e della sua religione), i più fortunati prima che fosse troppo tardi. I due si ritrovarono a ricominciare da capo, inseguendo il sogno americano grazie a uno di quei ricchi mecenati le cui famiglie costruirono letteralmente New York e dintorni, utilizzando i talenti dei migliori architetti e artisti.

Harrison Lee Van Buren, questo il suo nome, consentì a Tóth di superare un primo periodo di povertà e umiliazioni, ottenendo un ricco contratto e la fiducia totale, ma anche l’amicizia, una dependance e la costante partecipazione alla vita quotidiana della ricca famiglia. Un incontro cruciale, alle prese con le montagne russe dei capricci speculari del magnate e del geniaccio piuttosto sregolato, ostinato a imporre la sua visione senza alcun compromesso nei progetti che portò avanti, complicando il rapporto con il figlio di Van Buren e i suoi colleghi progettisti e architetti.

Inevitabile pensare come Corbet abbia preso spunto dalla visione ossessiva della forma degli edifici di Toth, per la sua declinazione in The Brutalist, utilizzando la desueta Vista Vision e la pellicola, tanto che a Venezia il film stato presentato in 70mm. Un ambizioso ritratto, seducente soprattutto nella sua prima metà, vittima di qualche digressione che minaccia di rimandare alla poderosa lunghezza del film. Domanda attenzione, e in questo rispetta il pubblico senza scorciatoie, magniloquente quanto un pizzico fatuo, ma affascinante nel delineare il passaggio fra la morte imminente e la rinascita di questo personaggio, anche grazie a un ottimo Adrien Brody e alla moglie (Felicity Jones), spesso umiliata dalle scappatelle del marito e dalla sottovalutazione della società dell’epoca. Una donna di talento, giornalista di esteri in patria, costretta dagli eventi a riciclarsi con una frivola (e da lei odiata) rubrichetta su un quotidiano newyorkese.

Corbet risponde a modo sua alla smaterializzazione del cinema, riporta la sua visione su pellicola e si avventura in un parallelismo con l’ossessione materica di un Van Buren e Toth in visita nelle cave di Marmo di Carrara. The Brutalist coglie bene le contraddizioni di un’epoca maledetta e irripetibile e di un uomo di grande talento che perseguì nella sua visione dell’architettura proprio quel minimalismo, quelle linee brutali vissute nei campi e rimaste evidentemente nella sua anima senza possibilità di superarle. La maledizione di una e più generazioni e milioni di persone che si ritrovarono vive in un mondo in rovine, con la possibilità di ricostruirlo a piacimento. Ma László Tóth non riuscì più a uscire da quell’inferno delimitato da filo spinato e male assoluto.