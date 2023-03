Oscar 2023 - Svelati i motivi dietro l'assenza di James Cameron e Tom Cruise

News Cinema

James Cameron e Tom Cruise, candidati nella categoria miglior film per Avatar: La via dell'Acqua e Top Gun: Maverick, non si sono presentati alla cerimonia di premiazione degli Oscar. Ma quali sono i motivi dietro la loro assenza?

Ieri - 12 marzo - si è svolta la 95ª edizione dei premi Oscar, che ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once. Fra le numerose celebrità che hanno calcato lo "champagne carpet" - che ha cambiato colore per precisa volontà dei consulenti creativi dell'Academy - mancavano però all'appello due icone di Hollywood, James Cameron e Tom Cruise - candidati nella categoria "miglior film" rispettivamente per Avatar: La via dell'acqua e Top Gun: Maverick. In queste ore, sono stati svelati i motivi dietro l'assenza delle due star.

Oscar 2023 - Jimmy Kimmel ironizza sull'assenza di Tom Cruise e James Cameron

ET Magazine ha quindi rivelato, in esclusiva, che Tom Cruise non si è presentato alla serata di premiazione degli Oscar a causa di alcuni impegni lavorativi - la star è attualmente sul set inglese di Mission: Impossibile - Dead Reckoning Part II, atteso in sala per il 27 giugno 2024. Al suo posto, a rappresentare Top Gun: Maverick, è salita sul palco Lady Gaga, che ha incantato la platea con un'intima e sofferta performance di Hold My Hand, brano della colonna sonora della pellicola - candidato come miglior canzone originale. L'attrice e cantante è quindi apparsa a sorpresa sul palco del Dolby Theatre, dal momento che - fino a qualche ora prima dell'inizio della cerimonia - la sua presenza era stata esclusa dalla maggior parte delle testate di tutto il mondo - la star infatti, impegnata sul set di Joker: Folie à Deux, non era riuscita a preparare un'esibizione. Oscuri e nebulosi sono invece i motivi dietro l'assenza di James Cameron. Stando a quanto dichiarato da Jon Landau - partner di produzione del regista - la mancata partecipazione del cineasta sarebbe da ascrivere a generici "motivi personali" - come dichiarato al The New York Times. Cameron, però, aveva presenziato a due incontri pre-Oscar nei giorni precedenti la cerimonia. Jimmy Kimmel - host dell'evento - ha quindi ironizzato sull'assenza di Cruise e del regista - alludendo al carattere permaloso e poco "umile" di Cameron:

Sapete... Tom Cruise e James Cameron non sono presenti stasera. I due tizi che hanno incoraggiato tutti noi ad andare al cinema... non sono venuti al cinema! Tutti adorano Top Gun. Voglio dire, c'è Tom Cruise senza maglietta che gioca a beach volley (...) James Cameron non è venuto: ti rendi conto che uno show è troppo lungo quando nemmeno James Cameron riesce a stare seduto per tutto questo tempo. Alcuni hanno ipotizzato che Cameron non sia qui perché non ha ottenuto la nomination come miglior regista. Lo trovo difficile da credere, perché è un uomo di grande umiltà, ma poi come ha fatto l'Academy a non nominare il regista di Avatar? Chi pensava che fosse, una donna?

Avatar: La via dell'acqua e Top Gun: Maverick - candidati rispettivamente a quattro e sei premi Oscar - hanno portato a casa solamente una statuetta, per gli effetti speciali (Avatar) e per il miglior sonoro (Top Gun: Maverick). Come sottolineato da Jimmy Kimmel, le pellicole hanno però il merito di aver riportato la gente in sala, con record storici raggiunti al botteghino - Avatar: La via dell'acqua è attualmente il terzo maggior incasso della Storia del cinema. James Cameron e Tom Cuise, dunque, possono ugualmente dirsi soddisfatti e fieri del proprio lavoro, nonostante gli scarsi riconoscimenti ottenuti agli Oscar.