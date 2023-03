Oscar 2023 - Per la prima volta in 60 anni non ci sarà l'iconico tappeto rosso

News Cinema

L'iconico red carpet degli Oscar sarà sostituito, per precisa volontà dei consulenti creativi, da un tappeto color champagne. Scopriamo dunque i motivi di questa bizzarra scelta.

Stasera - 12 marzo - si terrà la 95ª edizione dei premi Oscar e, per la prima volta in circa sessant'anni non ci sarà l'iconico red carpet. Il lungo tappeto che conduce al Dolby Theatre si tingerà infatti di una tonalità che, fino ad ora, non era mai stata proposta. Tempo di cambiamento, dunque, anche nei piccoli dettagli.

Oscar 2023 - Il red carpet si tinge di color champagne

Il leggendario red carpet, introdotto per la prima volta nel 1961 durante la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, sarà quindi sostituito da un tappeto color champagne. Dietro il cambiamento, però, pare non ci sia nessun significato particolare. Stando ai consulenti creativi della serata, Lisa Love - storica collaboratrice di Vouge - e Raúl Àvila - direttore creativo del Met Gala di New York - la scelta cromatica servirà semplicemente a richiamare il colore dello champagne che, notoriamente, scorre durante l'evento:

Le persone trovare sempre qualcosa che non va. Questa è solo una leggerezza che si spera piaccia agli spettatori, non significa che sarà per sempre color champagne.

Voglia di novità e di leggerezza, dunque, dopo quanto accaduto lo scorso anno sul palco del Dolby Theatre. A commentare, in maniera ironica, lo storico cambiamento, è stato poi Jimmy Kimmel - presentatore della serata - alludendo all'ormai storico schiaffo di Will Smith ai danni di Chris Rock - host della serata di premiazione della scorsa edizione degli Academy, reo di aver preso in giro la moglie di Smith a causa della sua alopecia:

Penso che la scelta di un tappeto color champagne, al posto del classico rosso, dimostri quanto siamo fiduciosi che non verrà versato sangue.

La celebre sfilata sul tappeto rosso - divenuto champagne per l'edizione 2023 - dovrebbe però ugualmente svolgersi come da tradizione. A calcare lo "champagne" carpet prima di prendere posto nel Dolby Theatre saranno dunque i presentatori della serata e i candidati - fra cui spiccano nomi del calibro di James Cameron, Baz Luhrmann, Steven Spielberg, Colin Farrell, Cate Blanchett, Michelle Williams, Angela Bassett, Jamie Lee Curtis e Brendan Fraser. L'appuntamento con il pre-show è fissato, in Italia, per le 23.30 circa mentre la cerimonia di premiazione dovrebbe cominciare intorno all'una di notte - la diretta sarà trasmessa su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Appuntamento dunque a questa sera, per goderci la notte cinematografica più magica dell'anno.