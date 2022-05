Oltre Top Gun: Maverick. I migliori film in streaming con protagonisti piloti di aerei

News Cinema

Il successo del sequel con Tom Cruise ci ha ispirato ad andare a cercare e trovare cinque titoli in streaming che raccontano la difficoltà di essere un pilota di aeroplani.

Il successo meritato di Top Gun: Maverick ci ha ispirato ad andare a ricercare quei film in streaming che hanno come protagonisti piloti di aerei, siano essi di linea o macchina da combattimento. La lista uscita di titoli selezionata si è rivelata onestamente sorprendente, in quanto comprende una serie di opere molto differenti tra loro per tono - oltre all’ovvio action sono presenti anche due drammi e una commedia a dir poco originale - ma anche una gruppo di autori veri, di quelli con la A maiuscola. Eccovi dunque i nostri film preferiti in fatto di piloti. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming che hanno come protagonisti piloti di aerei

Comma 22

Firefox - Volpe di fuoco

Top Gun

Flight

Sully

Comma 22 (1970)

Partiamo con l’adattamento cinematografico del capolavoro letterario di Joseph Heller, uno dei più grandi testi della letteratura americana antimilitarista. Mike Nichols ne realizza un film scatenato e pieno di guizzi, capitanato da un Alan Arkin portentoso. Comma 22 è cinema libero, inventivo, slacciato dalle convenzioni della storia e della narrazione, proprio come il libro di partenza. Un classico inarrivabile, con nel cast anche Art Garfunkel, Martin Balsam, Bob Balaban, Martin Sheen e il grande Orson Welles. Insomma, basta e avanza…Disponibile su TIMVision.

Firefox - Volpe di fuoco (1982)

Clint Eastwood dirige e interpreta come protagonista questo spy-thriller ad alto tasso di tensione narrativa e adrenalina. Firefox - Volpe di fuoco è uno spettacolo organizzato con intelligenza dall’autore de Gli spietati e Mystic River, uno dei suoi film maggiormente commerciali ma non per questo meno improntati secondo la sua personale idea di cinema. Divertente, fluido nel racconto e con una messa in scena di tutto rispetto. Spettacolo d’altri tempi, sempre gustoso da rivedere. E che fascino il Clint di inizio anni ‘80…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Top Gun (1986)

Top Gun: Berlin - Take My Breath Away

Il Top Gun originale diretto dal compianto e talentuoso Tony Scott è un film che ha fatto epoca, un concentrato di machismo conservatore anni ‘80 comandato ovviamente da un Tom Cruise al massimo del suo fascino sbarazzino. Onestamente non un gran film, ma capace di creare quell’afflato di potenza cinematografica in grado di inserirsi nella memoria collettiva. Tutto funziona in questa direzione, dalla fotografia smaltata alle canzoni - Take My Breath Away vince addirittura l’Oscar. Il sequel appena uscito è molto, ma molto superiore…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Flight (2012)

Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington

Uno sguardo non preconcetto dentro l’anima e la mente di un pilota di linea che si crede al di sopra del destino, e lo affronta completamente ubriaco e strafatto sconfiggendolo. Un Robert Zemeckis estremamente lucido dirige un Denzel Washington al massimo delle sue possibilità istrioniche. Flight in fondo è un film sulla dipendenza e le sue ripercussioni sull’essere umano, con una sequenza di disastro aereo terrificante e una seconda parte che diventa uno studio di caratteri memorabile. Nel cast anche un grandioso John Goodman e una Melissa Leo che lascia il segno con una sola sequenza. Film potente e doloroso. Nomination all’Oscar per Denzel e lo script. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sully (2016)

Sully: Il trailer italiano del film - HD

Ancora Clint Eastwood porta in scena il famoso “Miracolo sull’Hudson” e le ripercussioni che ebbe sul suo artefice, il pilota che salvò la vita di tutti ammarando sul fiume. Film stringato e dritto al punto, Sully è magnificamente interpretato da un Tom Hanks in grande spolvero. Accanto a lui un roccioso Aaron Eckhart per un’opera minimalista, che mette il singolo eroe di fronte a un sistema che non lo riconosce, almeno non fino in fondo. Un po’ il tema principale del cinema di Eastwood. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.