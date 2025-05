Oggi nasceva Orson Welles: rendiamo omaggio a questo "Titano" del cinema con i suoi migliori film in streaming.

News Cinema

Come regista e attore, Welles ha realizzato capolavori indimenticabili a partire ovviamente da Quarto potere. Questi i suoi film in streaming che vi consigliamo.

Il 6 maggio 1915 nasceva a Kenosha, nel Wisconsin, il mito di Orson Welles. Regista, attore, sceneggiatore e produttore che ha sviluppato un modo unico e totalmente personale di fare cinema, Welles ha diretto e/o interpretato alcuni dei lungometraggi più importanti - e spesso controversi - della storia del cinema americano. Celebriamo dunque questa figura artistica indissolubile attraverso cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti e/o interpretati da Orson Welles

Quarto potere

Lo straniero

Il terzo uomo

L’infernale Quinlan

Comma 22

Quarto potere (1941)

Quarto Potere: Il Trailer Italiano Ufficiale della versione restaurata del Film capolavoro di Orson Welles - HD

Con l’esordio dietro la macchina da presa Orson Welles realizza il singolo lungometraggio più celebrato della storia del cinema. Quarto potere si avvale anche della fotografia straordinaria di Gregg Toland, che con il panfocus cambia radicalmente il modo di illuminare, dirigere e anche montare un film. Prodigio cinematografico che si poggia su una sceneggiatura da premio Oscar - mentre il film, la regia e l’attore prendono “soltanto” la candidatura - e rende questo titolo qualcosa di incomparabile con tutto quanto fatto in precedenza o dopo di esso. Nel cast anche un magnetico Joseph Cotten. Capolavoro indissolubile e inattaccabile nel tempo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lo straniero (1946)

Altra scommessa clamorosa di Welles, che per questa volta si confronta con il noir inserendo nel suo film materiale documentario relativo all’Olocausto, primo film di fiction a farlo ad Hollywood. Interpretato anche da Loretta Young ed Edward G. Robinson, Lo straniero indaga i crimini di guerra con un piglio narrativo serrato e alcune scene che rappresentano il meglio delle capacità di Welles come attore e regista. Al suo terzo lungometraggio dietro la macchina da presa, l’autore conferma il suo sguardo mai banale o preconcetto. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il terzo uomo (1949)

Diretto da un Carol Reed mai più così preciso e sicuro - neanche quando vincerà l’Oscar per Oliver! - Welles sciorina tutto il suo magnetismo da titano del grande schermo in una prova magistrale. La fotografia espressionista rende Il terzo uomo un film encomiabile, che arriva a ottenere la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Nel cast anche un bravissima Alida Valli insieme a Trevor Howard e al fido Joseph Cotten. Altro capolavoro intramontabile nella filmografia di Welles. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

L’infernale Quinlan (1958)

Cosa altro scrivere su questo noir durissimo e asfissiante. Soltanto il piano sequenza che apre L’infernale Quinlan basterebbe a fare in modo che il film scritto, diretto e interpretato da Welles rimanga scolpito per sempre nella memoria collettiva. Poi però insieme al grandioso e terribile protagonista ci sono anche Charlton Heston, Janet Leigh, che si inseriscono in una messa in scena spaventosamente efficace. Film che ti mette davvero a dura prova, tanto è potente. Da applausi incondizionati. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Comma 22 (1970)

Partecipazione straordinaria e corpo a corpo a questo adattamento “impossibile” dell’opera letteraria di Joseph Heller. Mike Nichols porta sul grande schermo Comma 22 avvalendosi di un cast immenso che vede Alan Arkin, Martin Sheen, Martin Balsam, Bob Balaban, Jon Voight, Anthony Perkins e molti altri sfidarsi a colpi di bravura comica. Film che si rivela paradossale come il romanzo, incapace forse di restituire tutta la portata sovversiva ma comunque estremamente coraggioso. E Welles vi sta al gioco con una prova sorniona e incomparabile. Uno spasso Disponibile su TIMVision.