Nosferatu: una clip in anteprima esclusiva del nuovo horror di Robert Eggers

Sarà al cinema dal 1° gennaio con Universal Pictures l'ambizioso remake di uno dei film più celebri della storia del cinema, interpretato da Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård e Willem Dafoe. Ecco una clip in anteprima esclusiva di Nosferatu.

Dopo essersi fatto notare dagli appassionati di horror di tutto il mondo con il notevole The Witch (che è stato anche uno dei primi film a lanciare il marchio A24); dopo aver mostrato una chiara inclinazione verso l'espressionismo col successivo The Lighthouse; dopo la ruvida incursione in terre vichinghe di The Northman, ecco che Robert Eggers ha deciso di cimentarsi in un progetto che avrebbe fatto tremare le ginocchia a chiunque: un remake di uno dei più celebrati capolavori della storia del cinema muto, il Nosferatu di Murnau, rifatto solo nel 1979 da un gigante come Werner Herzog (che ne ha fatto un altro capolavoro).

La passione di Eggers per il film di Murnau è antica e radicata, si sa, ma nel suo Nosferatu - che vedremo al cinema dal 1° gennaio - non omaggia solo quello, ma a suo modo anche il film di Herzog, e il Dracula di Coppola, senza dimenticare di prendere qualcosa dai primi film Dracula degli anni Trenta.

Scurissimo, cupissimo, ambizioso, il Nosferatu di Eggers è incentrato sull'ossessione del vampiro (interpretato da Bill Skarsgård) per la Ellen di Lily-Rose Depp, ovvero per il personaggio che nelle pagine di Bram Stoker si chiama Mina. Un'ossessione che, in qualche modo, è reciproca fin dall'inizio, dato che Ellen è turbara da sogni e visioni in cui il Male si impossessa di lei e del mondo, come ci racconta questa clip di Nosferatu che mi mostriamo in anteprima esclusiva

