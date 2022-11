Noir in festival 2022: Nel segno di Tarantino, del Commissario Ricciardi e di Harlan Coben

News Cinema

È stato presentato oggi il Noir in Festival 2022. Ecco il programma della trentaduesima edizione, che festeggia il ritorno del Commissario Riccardi, Le iene di Quentin Tarantino e Harlan Coben, a cui assegna il Raymond Chandler Award.

È stata presentata oggi a Milano la trentaduesima edizione del Noir in Festival, che si svolgerà nella città meneghina dal 3 all'8 dicembre. Come sempre sarà protagonista, in tutte le sue declinazioni, con un occhio soprattutto al cinema e alla letteratura, il genere noir, che meglio di altri è in grado di fotografare e restituire la realtà.

Diretto da Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (delegato IULM), il Noir in Festival 2022 si svolgerà in una molteplicità di luoghi o poli culturali: l'Università IULM, il Cinema Arlecchino della Cineteca di Milano, la Libreria Rizzoli Galleria. A questi si aggiunge la Casa del Manzoni, che ospita i cinque scrittori finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco, che verrà assegnato il 3 dicembre, da una giuria presieduta da Cecilia Scerbanenco, al miglior romanzo noir del 2022. A consegnarlo sarà Maurizio De Giovanni, che, sempre durante il festival, presenterà "Caminito", il libro che segna il tanto atteso ritorno del Commissario Alfredo Ricciardi. Sarà invece la Multisala Eliseo a ospitare la serata inaugurale della manifestazione. Infine, lo spazio CinéMagenta63 dell'Institut Français di Milano aprirà le porte a un omaggio a Bertand Tavernier e al festival gemellare Quais du Polar di Lione.

Cominciando dal cinema, aprirà la sezione Concorso Internazionale il nuovo film di Alessio Cremonini. Intitolato Profeti, racconta la drammatica prigionia di una giornalista italiana nei campi militari dell'ISIS. Sempre nella prima giornata sarà presentato Silent Night di Camille Griffin, con protagoniste Keira Knightley e Lily-Rose Depp. Dei 13 film della Selezione Ufficiale, vogliamo ricordare anche l'iraniano Subtraction (di Mani Haghighi) che parla della condizione della donna oggi in Iran, il thriller ucraino di stampo hitchcockiano Sashenka (di Alexander Zhovna) e il nuovo film di Steven Soderbergh Kimi, interpretato da Zoë Kravitz e prossimamente in arrivo su Sky e NOW. Ci sono poi l'inglese Enys Men di Mark Jenkin, il coreano Hunt di Lee Jung-jae e il francese Bowling Saturne di Patricia Mazuy, un thriller che denuncia il femminicidio. Molto attesi sono My Name is Alfred Hitchcock, diretto da Mark Cousins, il canadese Viking (di Stéphane Lafleur) che ha infiammato il Festival di Toronto e La niña de la comunion di Víctor Garcia. Infine verranno proiettati Ragtime di Giuseppe Boccassini e, per la chiusura, Decision To Leave , melò noir che dobbiamo all'eccezionale Park Chan-wook, meglio conosciuto come il regista di Parasite.

Tornando alla letteratura, accanto al sopracitato Maurizio De Giovanni, ci saranno altri scrittori di noir. Donato Carrisi, ad esempio, parlerà del suo thriller "La casa delle luci". Gino Vignali presenterà "I milanesi si innamorano il sabato". Senza nulla togliere ai suoi colleghi, l’ospite più atteso è però Harlan Coben, oggi riconosciuto maestro non soltanto del romanzo noir ma anche delle serie TV ispirate ai suoi libri. Andrà a lui il Raymond Chandler Award 2022.

Il Noir in Festival 2022 si distingue per un chiaro ritorno al passato. Come risulta evidente dal manifesto dell'edizione di quest'anno, firmato da Paolo Bacilieri, verrà celebrata l'edizione di 30 anni fa, quando un giovane Quentin Tarantino fece il suo debutto con Le iene. E proprio Le iene verrà restituito agli occhi del pubblico con una magnifica versione in 4K.

A rievocare il debutto dietro alla macchina da presa dell'autore di Pulp Fiction saranno Davide Rapp e Michele Boroni, i, autori di un documentario-viaggio nelle giornate italiane del regista cinefilo e Gianfranco Giagni. L'edizione del 1992 verrà ricordata anche attraverso il tributo a Bertrand Tavernier (come già detto) e Jules Dassin. Ecco le parole di Giorgio Gosetti e Marina Fabbri sul trentaduesimo Noir in Festival:

Forse il tempo di Marlowe e Spade è tramontato per sempre, e forse persino James Bond si deve arrendere all'età e alla tecnologia. Ma non è detto che non tornino, come spesso accade agli eroi della fantasia che sanno illuminare il futuro. Per questo noi abbiamo il dovere e il privilegio di scandagliare ogni anno il mutare della creatività, le intuizioni dei nuovi talenti, le trasformazioni di un genere felicemente ibrido e mutante. Questa Edizione del Noir assomiglia alle migliori del nostro passato - non a caso ci siamo rifatti al 1992 per l’immagine dell'anno - ma è attraversata da un dinamismo e da suggestioni inedite che confermano come il noir sia ancora adesso il termometro infallibile del nostro tempo.

Per il programma completo del Noir in Festival 2022 , che prevede anche la consena del Premio Caligari al miglior (film) noir dell'anno potete andare sul sito ufficiale della manifestazione. Comingsoon.it sarà presente in qualità di media partner e coprirà l'evento con interviste, recensioni e approfondimenti.